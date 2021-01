Donna picchiata a Vimercate, Cgil: “Necessario fare squadra”.

Parole pronunciate da Elena Farina, della segreteria di Cgil Monza e Brianza, a seguito del grave episodio di aggressione avvenuto ad inizio settimana a Vimercate. Vittima una donna di 50 anni picchiata in strada dall’ex compagno di 37 anni.

“Emergenza quotidiana”

“Ogni volta che dalla cronaca apprendiamo notizie di violenza contro le donne ci si accende un campanello di allarme, ma l’attenzione per questa emergenza deve essere quotidiana – ha commentato Elena Farina – Solo attraverso un lavoro duraturo, infatti, possiamo vincere una sfida che ci deve necessariamente vedere coesi: associazioni, centri antiviolenza e istituzioni”.

“Lavoro di squadra”

“La violenza di genere si contrasta solo con un lavoro di squadra – aggiunge la segretaria della Cgil

brianzola – ribadiamo la necessità di lavorare tutti insieme, forze dell’ordine, associazioni e cittadini,

per accrescere la cultura del rispetto. Ricordiamo a tutte le donne vittime di violenza che anche sul nostro territorio esistono molti presidi a loro tutela. E anche la Cgil, con le sue oltre 50 sedi territoriali è a disposizione per contrastare le violenze sui luoghi di lavoro o tra le mura di casa”.

“Non sei sola”

Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil di Monza e Brianza aveva partecipato, insieme a molte altre associazioni, all’iniziativa “Non sei sola”, una campagna di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere tutti gli strumenti a disposizione delle donne che hanno bisogno di aiuto: il supporto gratuito offerto dalle istituzioni e dalle associazioni in caso di maltrattamenti può essere anche molto articolato, sotto il profilo economico, psicologico e legale.

