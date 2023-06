Due gare di successi per il Ctl3 Atletica

La Ctl3 Atletica - il Consorzio per il tempo libero dei tre comuni di Bernareggio, Carnate, Ronco Briantino - ha raggiunto ancora brillanti risultati sportivi.

Il weekend appena concluso, partito con il Meeting nazionale di Chiari (BS) il 2 giugno e terminato con il "Trofeo Antonio Motta" a Ronco Briantino del 3 giugno, ha visto tanti atleti del Consorzio ottenere risultati eccellenti.

Il Meeting nazionale della città di Chiari ha avuto un numero impressionante di iscritti, circa 2000 atleti (di cui 224 nella sola gara degli 80 metri femminili). Il "Trofeo Antonio Motta", organizzato anche dalla stessa Ctl3, si è dipanato in due competizioni: la gara regionale Fidal sui 10km , e una prova ludico motoria di 5km, aperta a tutti. Oltre 120 sono stati i competitivi nella 10km Fidal e 500 nella 5km ludico motoria. A organizzarla sono stati gli “Amici di Antonio”, con la collaborazione della Polisportiva Nuova Ronchese e il patrocinio del Comune di Ronco Briantino, con l'approvazione Fidal attraverso la Società Ctl3 Atletica. Una grande festa che al contempo è stata però una gara valevole per il Campionato sociale Ctl3 Atletica, in cui ha presenziato, a suggellarne l'importanza, anche il Presidente del Comitato Regionale lombardo, Gianni Mauri.

I notevoli risultati del Ctl3 alle gare di Chiari

Il cadetto Tommaso Bregni nei 300 metri è arrivato secondo, con il tempo di 37.10 secondi che lo inserisce nella top ten nazionale, facendolo entrare tra i primi della Lombardia e nei primi 10 d'Italia, con il suo primato personale. Primati personali anche per Matteo Beretta con 41.90, Simone Visconti con 44.75, e per Cristian Corti.

Negli 80 metri femminili Anita Scioni ha centrato il primato personale con 10.69 secondi, entrando nelle batterie delle tre finali previste, con la sua decima posizione. Positiva la prova sugli 80 anche per Beatrice Tagliabue alla sua prima esperienza.

Grandi risultati per gli allievi e le allieve che hanno conseguito il minimo per i campionati italiani nella 4x400. Tutti hanno vinto le loro serie e tutti hanno fatto il primato personale a dimostrazione dell'ottima condizione in vista dell’appuntamento di fine mese (23-25 Giugno a Caorle, Campionati Italiani Allievi e Allieve).

Foto 1 di 1

I nomi degli allievi e allieve trionfatori nel Meeting

L'allieva Monica Lombardi dopo il personale sui 200 fatto a Lodi frantuma anche qui il personale sui 400 con il tempo di 61.24, piazzandosi prima nella sua serie e decima totale (ricordiamo che il Meeting è nazionale, quindi con presenti molti atleti di tutto il territorio nazionale). Non da meno Davide Cremonini, che dopo il personale appena fatto negli 800 a Lodi, qui si ripete nei 400 con il tempo di 53.34, primo della serie e decimo assoluto. Con lui tutto il quartetto per i campionati italiani allievi con Luca Bo che corre in 55.10 (anch'egli vincitore della serie) e Leonardo Barbagallo che chiude in 56.74 (vincendo pure lui la sua serie), tutti primati personali.

Si destreggia bene poi nei 100 allieve Giulia Massone con il primato personale portato a 13.89. Nei 1000 cadetti da segnalare Giorgio Chiappini che si mantiene sui suoi tempi (chiude in 3.09.54 ha un pb di 3.05.13).

Foto 1 di 1

Al "Trofeo Antonio Motta" due incredibili vittorie sfiorate

Al "Trofeo memorial Antonio Motta", grandissima prova di Riccardo Marino, che si laurea innanzitutto campione sociale Ctl3 Atletica, e sfoggia un gran risultato sui 10km giungendo secondo in 33.09, battuto dal solo Loris Mandelli (di Carugate), maratoneta da 2h25, e con lui non poteva mancare Daniele Molena, decimo ma secondo promessa con il suo 35.45. Nella categoria m40 - oltre ad essere arrivato undicesimo assoluto - è terzo Dereje Rabattoni, che segna un ottimo 36.00.

Nel femminile Sabrina Passoni, dopo il grande 800 di Lodi dove ha sfiorato la vittoria (sulla distanza del tutto anomala per lei di 10 km), fa un notevole 39.06, ma soprattutto arriva seconda assoluta e prima del gruppo Ctl3, anche se non vale per il Campionato sociale poiché gareggia con la società in cui è in prestito, la Riccardi Milano (pur essendo il suo luogo di allenamento il Ctl3). Il titolo sociale va alla bravissima Elena Spinelli (prossima alla Monza Resegone) con il tempo di 45.40, che si aggiudica anche la prova m45. La Gara assoluta è stata vinta da Cristina Ballabio di Runner Desio.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Soddisfazione per i risultati ottenuti da parte del presidente Giuseppe Tornaghi e dai responsabili tecnici Laura Faccio e Mino Passoni, che hanno plaudito a tutto il gruppo amatoriale e non del Ctl3, che ha onorato con impegno e determinazione la manifestazione sportiva.