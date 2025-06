E' tutto vero, la Leon è in Serie D

L'impresa era già stata compiuta otto giorni fa in terra veneta con la vittoria, fuori casa, per 4-1 contro il Sandonà. Ieri, domenica 15 giugno, serviva il sigillo nella gara di ritorno ed è arrivato, senza alcun patema.

Il trionfo alla Leon Arena nel ritorno della finalissima play-off

La Leon calcio vola in Serie D. La vittoria della compagine di Vimercate nello stadio di casa, per 2-0, ha suggellato una stagione trionfale. Terminata la regular season al secondo posto, i ragazzi di mister Ghidelli hanno dominato i play-off, finalissima compresa. Nelle due gare di andata e ritorno, il risultato non è mai stato in discussione.

Un gol per tempo

Ieri, domenica, in una Leon Arena letteralmente gremita, sono bastati pochi minuti a Pelle per infilare la prima rete che ha dato il via alla festa, proseguita poi nel secondo tempo con l'immancabile sigillo di bomber Bonseri.

Al triplice fischio i giocatori di mister Ghidelli e il pubblico sono esplosi ed è incominciata la festa.

La festa