E’ uno studente del “Banfi” il campione italiano di intelligenza artificiale

A soli 16 anni è il campione italiano di Intelligenza artificiale.

Fabio, 16 anni, ha trionfato alle finali nazionali

Lui è Fabio Cigaina, 16 anni, residente a Vimercate, studente della 3M del liceo “Banfi”, indirizzo Scienze applicate.

Fabio ha trionfato alla prima edizione italiana delle Olimpiadi di Intelligenza Artificiale che si sono tenute a Brescia. Ha sbaragliato la concorrenza di altri 15 finalisti, dopo aver superato precedentemente una selezione con ben 300 concorrenti.

Ora le selezioni internazionali a Lubiana e ad Abu Dhabi

Il successo di Brescia consentirà ora al “banfino” di prendere parte alle selezioni internazionali che si terranno a Lubiana, il mese prossimo, e ad Abu Dhabi ad agosto.

I complimenti della dirigente scolastica

A dare notizia del successo è stata la stessa dirigente scolastica del Banfi, Daniela Canavero, che con una circolare inviata ai docenti, agli studenti e alle famiglie:

“A Fabio e a tutti gli studenti che si sono cimentati, insieme ai docenti che li hanno preparati, i migliori complimenti – ha scritto – A tutti gli studenti e i docenti del Banfi il ringraziamento per l’educazione al corretto uso dell’IA nella didattica, anche al di là delle competizioni”.

Le selezioni e i problemi da risolvere

In particolare in occasione della finale il giovane vimercatese e gli altri 15 finalisti erano chiamati a confrontarsi con problemi reali, sviluppando modelli capaci di riconoscere, classificare e interpretare dati diversi, mettendo alla prova metodo, logica e capacità di analisi. A fare la differenza non è solo la correttezza delle soluzioni, ma anche l’efficacia dei modelli e la capacità di apprendere dai dati.

“Nello specifico era prevista la soluzioni di 4 problemi attraverso modelli specifici di intelligenza artificiale – ha raccontato Fabio – Utilizzando anche nozioni di statistica e di analisi dei dati”.

La passione

Una passione che il 16enne ha coltivato in proprio, con la facilitazione della scuola che ha messo a disposizione gli strumenti e ha favorito l’accesso alle selezioni.

Ora testa alla prima delle selezioni internazionali… sognando Abu Dhabi.