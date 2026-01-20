Scuola

E’ uno studente del “Banfi” il campione italiano di intelligenza artificiale

Il 16enne Fabio Cigaina ha trionfato alle finali nazionali; i complimenti della preside del liceo.

Vimercate · 20/01/2026 alle 07:10

A soli 16 anni è il campione italiano di Intelligenza artificiale.

Fabio, 16 anni, ha trionfato alle finali nazionali

Lui è Fabio Cigaina, 16 anni, residente a Vimercate, studente della 3M del liceo “Banfi”, indirizzo Scienze applicate.
Fabio ha trionfato alla prima edizione italiana delle Olimpiadi di Intelligenza Artificiale che si sono tenute a Brescia. Ha sbaragliato la concorrenza di altri 15 finalisti, dopo aver superato precedentemente una selezione con ben 300 concorrenti.

Fabio Cigaina, con la medaglia d’oro al petto, insieme agli organizzatori delle finali nazionali a Brescia

Ora le selezioni internazionali a Lubiana e ad Abu Dhabi

Il successo di Brescia consentirà ora al “banfino” di prendere parte alle selezioni internazionali che si terranno a Lubiana, il mese prossimo, e ad Abu Dhabi ad agosto.

I complimenti della dirigente scolastica

A dare notizia del successo è stata la stessa dirigente scolastica del Banfi, Daniela Canavero, che con una circolare inviata ai docenti, agli studenti e alle famiglie:

“A Fabio e a tutti gli studenti che si sono cimentati, insieme ai docenti che li hanno preparati, i migliori complimenti – ha scritto – A tutti gli studenti e i docenti del Banfi il ringraziamento per l’educazione al corretto uso dell’IA nella didattica, anche al di là delle competizioni”.

Le selezioni e i problemi da risolvere

In particolare in occasione della finale il giovane vimercatese e gli altri 15 finalisti erano chiamati a confrontarsi con problemi reali, sviluppando modelli capaci di riconoscere, classificare e interpretare dati diversi, mettendo alla prova metodo, logica e capacità di analisi. A fare la differenza non è solo la correttezza delle soluzioni, ma anche l’efficacia dei modelli e la capacità di apprendere dai dati.

“Nello specifico era prevista la soluzioni di 4 problemi attraverso modelli specifici di intelligenza artificiale – ha raccontato Fabio – Utilizzando anche nozioni di statistica e di analisi dei dati”.

La passione

Una passione che il 16enne ha coltivato in proprio, con la facilitazione della scuola che ha messo a disposizione gli strumenti e ha favorito l’accesso alle selezioni.

Ora testa alla prima delle selezioni internazionali… sognando Abu Dhabi.

