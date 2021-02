Ecco il nuovo agente della Polizia Locale di Lentate

E’ entrato in servizio questa settimana il nuovo agente della Polizia Locale di Lentate sul Seveso: si tratta di Diego Anzivino, 50enne residente nella Provincia di Como.

Vent’anni di esperienza in Polizia Locale

Ha in tasca un diploma di geometra e sulle spalle ben 20 anni di esperienza nei comandi di Polizia municipale. “Ho sempre avuto il pallino di fare l’agente e a trent’anni, dopo aver lavorato come geometra e magazziniere, mi sono deciso a partecipare a un concorso, che ho vinto – racconta – Il primo incarico è stato a Luisago, per sette anni, poi sono approdato a Cermenate, dove sono stato per ben 13 anni”.

“L’accoglienza è stata ottima”

Adesso una nuova occasione: “Mi sono sempre trovato molto bene nei due Comuni per cui ho prestato servizio, sia coi colleghi che con le Amministrazioni, però giunto a 50 anni, arrivato a un certo punto del mio percorso formativo e lavorativo, ho ritenuto giusto fare questa scelta per cambiare un po’ e ho colto questa opportunità”. E così, tramite mobilità, da qualche giorno è entrato a far parte della Polizia Locale lentatese guidata dal comandante Mauro Colombo. “Sono qui da poco e mi devo ancora ambientare – conclude – L’accoglienza comunque è stata ottima. Sono entusiasta di questa nuova fase della mia vita lavorativa e cercherò di dare il meglio di me stesso, mettendomi a disposizione della comunità”.