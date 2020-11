Emergenza Covid a Carnate, il sindaco Nava: “Situazione drammatica”

Emergenza Covid a Carnate, il sindaco Daniele Nava lancia l’allarme: “La situazione è drammatica”. Il punto è stato fatto ieri sera, in occasione dell’ultima seduta (virtuale) di Consiglio comunale.

Emergenza Covid a Carnate

Il primo cittadino ha illustrato gli ultimi dati ricevuti dagli organi Ats. In totale, attualmente, sono 90 i cittadini di Carnate positivi al coronavirus: di loro almeno 20 sarebbero ricoverati in ospedale, qualcuno anche in condizioni molto serie. Numeri importanti, a cui si aggiungo altri 15 carnatesi posti in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda l’ambito scolastico, al momento sono 7 le classi (tra elementari e medie) poste in quarantena per via di alcuni casi di positività al Covid riscontrati nei giorni scorsi all’interno del’Istituto Comprensivo.

“Situazione drammatica”

Il sindaco non ha usato giri di parole, descrivendo come “drammatica” l’attuale situazione riguardante il paese, che ovviamente non fa eccezione rispetto alla seconda ondata della pandemia che sta colpendo in maniera pesante l’intera Brianza.

“Rispetto alla prima ondata l’età media si è notevolmente abbassata visto che parliamo di persone per la maggior parte compresa tra i 30 e i 40 anni. Al momento ci sono anche interi gruppi familiari posti in isolamento. La situazione anche per Carnate è a dir poco drammatica: dobbiamo tutti prendere coscienza della situazione e rispettare le regole”

Comune chiuso al sabato

Per prevenire la diffusione del contagio il sindaco Nava ha anche deciso di chiudere il Municipio nella giornata di sabato fino a data da destinarsi. Inoltre per tutti i dipendenti della macchina comunale è stato attivato lo smart-working, ad eccezione di coloro che operano per conto dei servizi ritenuti essenziali.

