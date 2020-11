Emergenza Covid: a Usmate Velate 46 positivi in una settimana. L’appello del Sindaco Lisa Mandelli: “Non abbandoniamo la prudenza”.

Emergenza Covid, l’appello del sindaco

Prudenza e rigoroso rispetto delle regole. Il primo cittadino di Usmate Velate, alla luce dei numeri che indicano 46 casi positivi nell’ultima settimana (e che hanno portato il totale dei contagiati da marzo a 379), ha voluto lanciare un appello alla comunità.

“Non è il momento di abbandonare la prudenza e allentare il rigoroso rispetto delle regole Il cambiamento da Zona Rossa a Zona Arancione non deve essere interpretato come un via libera. Ai miei concittadini chiedo un ulteriore sforzo, nella piena consapevolezza che questa situazione di emergenza può cambiare solo grazie all’aiuto di tutti. Limitiamo gli spostamenti ai soli casi di reale necessità pensando alle molte persone che, per ragioni lavorative, non possono permettersi di restare a casa. Il rispetto delle regole da parte di ciascuno contribuisce, oggi più che mai, a tutelare la salute dell’intera comunità”.

“La responsabilità deve essere il punto di riferimento di tutti i nostri comportamenti – sottolinea il Sindaco – D’altronde i numeri dicono che nell’ultima settimana si sono registrati altri 46 casi di positività a Covid-19 fra cittadini residenti a Usmate Velate per un totale dall’inizio della pandemia di 379”.

Tamponi rapidi

Ieri, sabato 28 novembre 2020, si è conclusa la seconda settimana di tamponi rapidi presso l’area parcheggio del Centro sportivo di via Luini. Complessivamente si sono sottoposte al test 516 persone, di cui 71 sono risultate positive a Coronavirus per una percentuale pari al 13,7 per cento.

I test rapidi proseguiranno anche la prossima settimana nelle giornate di venerdì e sabato: per informazioni sulle prenotazioni è possibile visitare il sito internet comunale.

TORNA ALLA HOME PAGE