Fratelli d'Italia, una via per Sergio Ramelli. Anpi: Così si riporta la storia ai tempi bui

Una mozione a Carate Brianza per intitolare una via, una piazza o un altro luogo pubblico della città a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù ucciso a 18 anni a Milano nel 1975.

Il giovane studente venne aggredito il 13 marzo da alcuni appartenenti di Avanguardia Operaia armati di spranghe e chiavi inglesi mentre stava rientrando verso casa e morì dopo oltre un mese e mezzo a causa dei traumi riportati.

Il testo della mozione sarà presentato in Aula nella seduta del Consiglio comunale convocata per giovedì sera da Fratelli d’Italia.

La proposta si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della morte di Ramelli e chiede anche al sindaco e alla Giunta «di promuovere un evento pubblico per l’inaugurazione del luogo coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini», oltre che «di collaborare con le istituzioni», ad ogni livello, «per garantire che la memoria di Sergio Ramelli e di tutte le vittime delle violenze degli “anni di piombo” sia preservata e valorizzata nel tempo».

L’auspicio di Fratelli d’Italia è che la mozione possa trovare in Aula una maggioranza favorevole e trasversale.

«Sergio Ramelli è certamente stato una vittima innocente della violenza cieca e ingiustificata legata al clima di odio politico che segnò profondamente il nostro Paese negli anni ‘70 - si legge nel testo della mozione - La sua tragica vicenda non rappresenta solo la memoria di una vita spezzata, ma è un simbolo universale della necessità di contrastare qualsiasi forma di intolleranza e sopraffazione. Le violenze di quegli anni coinvolsero giovani di ogni schieramento politico, culminando spesso in gravi atti di violenza che li hanno strappati alla vita troppo presto, impedendo loro di costruire il futuro che avrebbero meritato. Coltivare il ricordo di figure come Sergio Ramelli - conclude il testo - non significa solo onorare la loro memoria, ma anche e soprattutto promuovere una cultura di pace, tolleranza e riconciliazione, affinché episodi simili non accadano mai più».