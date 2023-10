Essere (bravi) genitori dei giovani sportivi

Un questionario rivolto ai genitori dei giovani sportivi per informare e formare sul corretto comportamento in campo o in palestra. L'iniziativa è promossa dal Comune di Seregno in collaborazione con l’Asd Divertisport Aps.

Il progetto per i genitori dei giovani sportivi

Il Comune di Seregno ha attivato una collaborazione con l’Asd Divertisport Aps per la realizzazione del progetto di (in)formazione dei “Genitori dei giovani sportivi”, una tematica quantomai attuale e importante per il movimento sportivo e per Seregno: un percorso che vedrà coinvolte tutte le realtà agonistiche della città. L'iniziativa è nata dopo il grave episodio dell'aggressione ad opera di un papà ai danni di un dirigente sportivo sugli spalti dell'oratorio Sant'Ambrogio nel giugno scorso, durante una partita di calcio giovanile in un torneo del Csi.

Un questionario per mamme e papà

Il primo passaggio di questo percorso consiste in una indagine conoscitiva sulle aspettative dei genitori nello sport, un questionario (disponibile al link https://forms.gle/tsuAXi7yKesDcyic7) che, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive seregnesi, è stato proposto ai genitori dei tesserati. L’indagine termina lunedì 9 ottobre. I risultati dell’indagine, completamente anonimi, saranno elaborati insieme all'Associazione nazionale pedagogisti e verranno presentati in un convegno pubblico, che si terrà venerdì 20 ottobre presso la biblioteca civica Ettore Pozzoli con importanti nomi del panorama sportivo.