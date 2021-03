Giornata della donna, a Meda si corre insieme più forti della violenza

Giornata della donna, “Corriamo insieme più forti della violenza”. E’ lo slogan dell’iniziativa #Run4ottomarzo, promossa dal brand Iovedodicorsa del maratoneta medese Marco Frattini per sostenere i progetti dell’associazione Noi4You di Bordighera e far conoscer il più ampiamente possibile questo sportello attivo di ascolto e aiuto contro la violenza.

Un evento podistico benefico per la Giornata della donna

Ma in cosa consiste questo evento podistico virtuale, che andrà in scena dal 4 all’8 marzo? Si tratta di una camminata o corsa benefica virtuale di quattro chilometri aperta a tutti, ideata da Sarah Giomi, atleta e volontaria dell’associazione Noi4You, in collaborazione con Runtheworld e altri sponsor e partner. L’iniziativa prevede che i partecipanti si muovano su un percorso di 4 chilometri, di corsa o a piedi, ovunque ci si trovi, tra il 4 e l’8 marzo, giorno che celebra la festa delle donne. Si potrà correre dalla mezzanotte di giovedì 4 fino alla mezzanotte di lunedì 8 marzo. Sono previste due classifiche, una generale e una locale limitata ai partecipanti liguri.

Premi e attestati ai partecipanti

Le prime tre donne e i primi tre uomini classificati riceveranno i premi messi in palio dagli sponsor, mentre tutti i partecipanti riceveranno il diploma e il pacco gara. Il grande grazie degli organizzatori va a tutte le persone che hanno deciso di essere testimonial a sostegno di questo evento: Lisa Mendrano, Tatiana Tarchini, Maurizia Cunico, Sara Rapezzi, Fabiana Rapezzi, Ilaria Fossati, IS Ra Valdo, Monica Casiraghi, Simona Leone, Mara Cassina, Cristina Turini, Elena Zanzottera Ferrari, Alessandra Trabattoni, Ale Melfi, Enus Mariani, Giulia Sommi, Astrid Gagliardi, Marta Esteban, Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.

Tutte le info sul sito di Iovedodicorsa

Le info per iscriversi e partecipare sono sul sito https://www.iovedodicorsa.com/eventi-m. Si potrà scegliere tra l’opzione a pagamento per ricevere il gadget ufficiale dell’evento e sostenere la raccolta fondi per l’associazione o l’opzione gratuita, dove si invita a effettuare una donazione a favore dell’associazione. L’invito degli organizzatori è quello di partecipare per sostenere chiunque abbia bisogno di supporto a seguito di aggressioni e violenze. “La forza di ogni individuo sta nella propria testa e accanto alle persone cui vuole bene”, il commento di Frattini.