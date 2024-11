Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'impegno di Cesano Maderno

L'impegno di Cesano Maderno per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro donne. Fitto il programma di iniziative che fino al 27 novembre coinvolgeranno tutta la città, richiamando l’attenzione sulla necessità di intervenire a tutti i livelli per contrastare la violenza sulle donne.

Tante le iniziative nella Giornata contro la violenza sulle donne

“Sono orgoglioso dell’impegno di Cesano nel sostegno alle donne - spiega il sindaco, Gianpiero Bocca - La parola d’ordine è “fare rete” tra istituzioni, associazioni, mondo della scuola, forze dell’ordine, per prevenire la violenza in tutte le sue forme e diffondere una cultura del rispetto. Il programma messo a punto nella nostra città riflette questa impostazione, proponendo i messaggi innovativi dell’arte contemporanea e chiamando alla partecipazione collettiva attraverso l’ormai famosa “marcia in rosa” organizzata dalle scuole cittadine. Ringrazio le nostre assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Martina Morazzi e Cinzia Battaglia, l’ufficio Cultura del Comune e tutti coloro che animeranno gli eventi in città”.

"Serve una presa di coscienza collettiva"

“La violenza di genere – dichiara l’assessora alla Cultura Martina Morazzi - è un problema sistemico e culturale radicato e, come tale, necessita di una soluzione e presa di coscienza collettiva, serve l’impegno di tutti e tutte. Invito soprattutto la popolazione maschile a partecipare alle numerose attività organizzate, perché proprio da lì deve partire il cambiamento, va ricordato che la violenza di genere non comprende solo il femminicidio e la violenza fisica, ma anche e soprattutto quella psicologica e verbale”.

Gli appuntamenti in biblioteca

Si comincia con l’“Angolo Letture” alla biblioteca civica “V. Pappalettera”, che accoglierà dal 19 fino al 25 novembre un’esposizione di libri (disponibili anche online sul catalogo di BrianzaBiblioteche) per riflettere sul tema della violenza contro le donne, le discriminazioni e le disuguaglianze di genere. Sempre in biblioteca, venerdì 22 novembre alle 21 si terrà, a cura del Circolo di Lettura Pequod, “In dialogo con l’autore”. Si tratta di un incontro con Gemma Beretta, autrice del libro “Ipazia D’Alessandria” che presenterà la figura di questa emblematica personalità di studiosa, riconosciuta dai suoi contemporanei come l'ultima grande astronoma della scuola matematica di Alessandria, che morì assassinata sulle strade di Alessandria nel 415. Ingresso libero e gratuito.

Eventi a Palazzo Arese Borromeo

Due gli eventi che si svolgeranno domenica 24 novembre a Palazzo Arese Borromeo, legati alla mostra “Progetto Genesi. Arte e diritti umani” (aperta tutti i giorni fino al 1° dicembre, orario 10-13 e 15-18):

• “L’arte dei Giusti: esercitare e difendere i diritti umani, tra immagini e storie di vita” (alle 11, in Sala Aurora), dialogo a tre voci, quella di Francesca Pola ed Erminio Maglione, dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e quella della curatrice della mostra Ilaria Bernardi, che approfondiranno il nesso tra la bellezza della persona giusta e i linguaggi dell’arte, con particolare riferimento alle tematiche connesse alla condizione femminile. Le molteplici espressioni artistiche contemporanee esposte presso Palazzo Arese Borromeo in relazione alle storie di Giusti e Giuste si trasformano in strumenti per leggere l’attualità e promuovere i diritti umani. Ingresso libero e gratuito.

• “Tracce di Resilienza: un percorso tra arte e condizione femminile” (alle 15), a cura di Marco Peri, storico dell’arte, responsabile delle attività educative di Progetto Genesi. Un’esperienza immersiva e riflessiva durante la quale si esploreranno le storie della sezione della mostra dedicata alla condizione femminile, riflettendo su come l’arte possa divenire strumento di espressione e resistenza. Ingresso gratuito | Prenotazioni su www.villeaperte.info/eventi. Dal 23 al 25 novembre: ingresso speciale al costo di 1 euro per le donne per le visite in autonomia a Palazzo Arese Borromeo (ultimo ingresso 40 minuti prima dell’orario di chiusura).

Le iniziative delle scuole cittadine

Sempre domenica 24 novembre, dalle 16.30, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo: talk e proiezione del film “Il Portiere di Notte” (1974) della regista Liliana Cavani. Il pubblico sarà guidato in una riflessione sul film a 50 anni dall’uscita nelle sale. Alle 17.30 è in programma la proiezione del film. Ingresso gratuito . Anche in questo caso prenotazioni su www.villeaperte.info/eventi. Diverse le iniziative che vedono protagoniste le scuole cittadine per la sezione “Voce alle nuove generazioni”. Lunedì 25 novembre dalle 10 la “Marcia in rosa”, organizzata dagli IIS “E. Majorana” e “I. Versari” e con la partecipazione del I e II Istituto. Il programma prevede alle 10 il ritrovo presso l’IIS Majorana, alle ore 10.15 la partenza verso Palazzo Arese Jacini, sede del Comune, alle 10.30 i saluti istituzionali e la manifestazione degli studenti contro la violenza di genere. Dal 14 al 27 novembre, esposizione di manifesti con grafiche realizzate dagli studenti dell’IIS Majorana all’Urp del Comune e per le vie della città. Infine, viene allestita nel Cortile d’onore di Palazzo Arese Jacini l’opera di carta “Il cambiamento è possibile”, realizzata dagli studenti della classe 3ALG dell’IIS Majorana.