Giussano, droga in auto e a casa: arrestato un 38enne

In via Udine

Giussano, droga in auto e a casa: arrestato un 38enne. E’ stato fermato, martedì sera, attorno alle 20.30 dai militari del Nucleo Radiomobile, durante un servizio di pattugliamento del territorio. I carabinieri hanno intercettato il veicolo, una Golf nera e hanno intimato l’alt. Il conducente, un 38enne di Seregno, della zona di Consonno, ha dimostrato subito una certa agitazione tanto da destare immediatamente dei sospetti nei militari, anche perchè si sentiva un forte odore di marijuana in auto. Ed e’ bastato quindi fare la perquisizione per trovare la droga. I carabinieri hanno controllato la vettura e anche l’abitazione trovando 55 grammi di marijuana, 440 euro in contanti e un bilancino di precisione utile a preparare le dosi. Il 38enne, D.C. ha quindi ammesso le sue responsabilità: ha confessato di essere un assuntore ma anche di rivendere la droga. Il seregnese, celibe, incensurato e senza occupazione finirà davanti al giudice per il direttissimo, domani, con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.