Giussano, in biblioteca inizia il mese dedicato all'amore

Alla Biblioteca civica “Don Rinaldo Beretta” di Giussano sboccia il mese dell’amore con una serie di iniziative in programma a febbraio.

Gli appuntamenti, ospitati nel polo culturale cittadino, faranno tutte parte del contenitore “Amore, parole e altro ancora”, ideato per collegare con un unico filo conduttore incontri, letture e laboratori creativi.

“Febbraio è il mese di San Valentino, la festa degli innamorati, così abbiamo deciso di sviluppare una progettualità che abbracciasse il tema dell’amore con quello dei libri, della lettura e delle parole”, afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura a Giussano.

Gli appuntamenti a Giussano

Si inizia sabato 8 febbraio alle ore 14,30 con il secondo appuntamento di “Cose di carta”, laboratorio creativo rivolto a tutti gli appassioni di carta, lettering, bullet journal e affini.

L’occasione potrà essere sfruttata per creare biglietti di san Valentino personalizzati, offrendo l’opportunità a chiunque lo desideri di sperimentare nuove modalità espressive per riscoprire la

propria creatività. Un ulteriore tema ad essere sviluppato sarà proprio quello dell’amore per la lettura: sabato 15 febbraio, dalle ore 10 alle ore 11.30, appuntamento con la lettura ad alta voce “Ti voglio bene”, destinata alla fascia d’età 0-3 anni. Per l’occasione, tutti i piccoli utenti avranno la possibilità di diventare “giurati” partecipando alla votazione del Premio Nazionale Nati per Leggere – sezione “Crescere con i libri”.

Dai libri illustrati al gioco: tante iniziative

Un altro tema sarà quello dell’amore per i libri illustrati: in questo caso, l’appuntamento è sempre per sabato 15 febbraio ma nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, quando Cristina Bertolini terrà

un incontro rivolto a insegnanti, genitori, operatori del mondo educativo e appassionati di lettura per bambini e ragazzi incentrato proprio sugli albi illustrati (picture book e silent book). L’incontro, dal titolo “Ancora un’altra pagina”, offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza di una bibliografia di base sul tema.

A febbraio si svilupperà anche il tema di giocare con amore: gli appuntamenti mensili (15 e 22 febbraio, dalle ore 14) con i Giochi di ruolo avranno un insolito filo conduttore e permetteranno ai

partecipanti di ritrovarsi a vivere sfide collaborative pur mantenendo il ruolo del ‘giocatore’. Per tutto il mese di febbraio, la Biblioteca civica di Giussano si arricchirà inoltre con l’inedito tema “Suggeri-Amo” costituito da due iniziative comunicative.

Saranno allestite vetrine a tema con una selezione di libri suggeriti dai bibliotecari: l’obbiettivo sarà quello di aiutare i lettori ad ampliare i gusti letterari rendendo attraente il prestito dei libri con l’ausilio di una vetrina originale, ben studiata e con tanta tanta scelta. Inoltre, verranno pubblicati post specifici sui social media contenenti bibliografie e suggerimenti di lettura (per adulti e bambini) sul tema dell’amore.