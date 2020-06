Giussano, infortunio nell’autofficina: ferito un 73enne

In via Fratelli Cervi

Giussano, infortunio nell’autofficina: ferito un 73enne. Grande spavento questa mattina, poco dopo le 9, in una officina di via Fratelli Cervi, dove un pensionato è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Da quanto si è potuto sapere sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto mentre si stava caricando un’auto sul carro attrezzi: la vettura si è sganciata ed è finita addosso al 73enne. Sul posto in codice rosso sono subito arrivate automedica e ambulanza della Croce bianca di Giussano, insieme ai carabinieri e subito dopo ad una pattuglia della Polizia locale di Giussano. L’uomo è stato subito soccorso, fortunatamente è sempre stato cosciente e non ha avuto conseguenze serie. E’ stato infatti portato via in codice verde.