Gli arcieri di Besana al Trofeo Freccia d'Argento 2024

Domenica impegnativa e gratificante per gli arcieri della Polisportiva Besanese al “Trofeo Freccia d'argento 2024”.

La manifestazione ha preso avvio la mattina con gli scontri individuali per decretare il passaggio alla gara pomeridiana degli assoluti. Gli arcieri di Besana in Brianza hanno ottenuto un podio completo individuale Master Femminile con Corti Maria Carla (563), Redaelli Monica (547) e

Muzzupappa Letizia (518): le master guadagnano anche il podio di squadra con 1628 punti.

Primo posto individuale Junior Maschile anche per Villa Matteo (602): con Brotto Andrea e Sinigaglia Francesco guadagnano il primo posto di squadra per la categoria con 1659 punti.

E ancora primo posto individuale Junior Femminile per Agrati Camilla (559) e terzo posto individuale Allieve Femminile per Pedoto Chiara (520): Chiara con Sala Sabrina ed Ormenese Greta guadagna il primo posto di squadra per la categoria con 1528 punti.

Da sottolineare anche il terzo posto individuale Ragazzi Maschile per Arosio Alessandro (619). Buona prestazione infine per Mariani Lisa (617) e Spinelli Maristella (584) che migliorano il loro record personale.

Nel pomeriggio agli assoluti, i nostri arcieri bianco rossi, hanno dato filo da torcere agli avversari: secondo posto assoluti Junior – Senior Femminile per Agrati Camilla, secondo posto assoluti Allievi – Master Femminile per Corti Maria Carla, terzo posto assoluti Ragazzi Maschile per Arosio Alessandro e secondo posto assoluti di squadra Junior – Senior Maschile per Brotto Andrea, Sinigaglia Francesco e Villa Matteo.

