Gravissimo un 33enne ferito in un incidente. Malore fatale per una 91enne SIRENE DI NOTTE

Notte movimentata per i soccorritori brianzoli impegnati in cinque diversi interventi sul territorio.

Malore fatale per una 91enne

Tra gli interventi segnalati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza c’è l’arrivo, poco prima dell’una, dei volontari della croce rossa in via Prealpi a Nova Milanese, in una struttura socio sanitaria, per una 91enne colpita da malore. Purtroppo, nonostante le cure dei volontari della Croce rossa locale, per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Limbiate: gravissimo un 33enne

Pochi minuti dopo l’una invece si è verificato un grave incidente stradale a Limbiate. Si tratta di 33enne che, per cause ancora da accertare, mentre era in sella alla sua moto è caduto procurandosi la frattura di entrambe i femori. Sul posto, in corso Como, si sono portate ambulanza, automedica e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 33enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Caduta a Varedo

Anche un 20enne è finito al San Gerardo, in codice giallo, dopo una brutta caduta avvenuta in piazza Sabin a Vedano. Il giovane è stato soccorso poco prima delle due dai volontari della Croce Rossa di Monza e Brianza intervenuti sul posto insieme all’automedica.

Gli altri interventi della notte

Tra gli interventi della notte segnaliamo anche un 17enne, soccorso a Barlassina, e portato in ospedale a Desio per una intossicazione da alcol. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Infine un 67enne si è sentito male intorno alle 4.30 in via Meredo a Seveso, in una struttura socio sanitaria, ed è stato trasportato in codice verde in ospedale a Desio.

