Hub vaccinale a pieno regine: dieci linee attive, quasi mille e 500 inoculazioni al giorno

L’hub vaccinale di Besana in Brianza funziona a pieno regime: sono state attivate tutte e dieci le linee disponibili all’interno del palazzetto “Ezio Perego” di via De Gasperi, nella frazione di Villa Raverio. Domenica sono state quasi mille e 500 le dosi di vaccino inoculate; lo stesso lunedì.

“Tutto funziona bene”

“Sta funzionando tutto molto bene: non si segnalano code o intoppi, fatto salvo per il fisiologico rallentamento ad inizio giornata”, ha detto il sindaco di Besana, Emanuele Pozzoli, in apertura della seduta del Consiglio comunale di ieri sera, martedì 18 maggio 2021.

Merito dell’organizzazione nelle mani dell’Asst della Brianza ed insieme dell’esercito di volontari civici che regolano il flusso dei vaccinandi: dalla Protezione civile agli Alpini (questi ultimi garantiscono alla la sanificazione del percorso verso l’ingresso del palazzetto), passando per i membri delle associazioni del territorio e semplici cittadini.

“Il dato migliore da ottobre”

Il sindaco ha fornito anche i dati che descrivono il netto miglioramento della curva dei contagi da Covid-19. Sono 26 i besanesi attualmente positivi rispetto ai 129 registrati alla fine del mese di aprile, dei quali tre minorenni ed un ospite di una delle tre case di riposo della città (asintomatico).

“Il dato migliore da ottobre”, ha sottolineato Pozzoli.

Dato che riflette quello delle vaccinazioni effettuate. 5 mila e 597 i besanesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (pari al 41 per cento dei cittadini sopra i 16 anni), 2 mila e 557 dei quali hanno già concluso il ciclo vaccinale.