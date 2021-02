I cittadini intervistano la ricercatrice che lotta contro il Covid

E’ possibile inviare le domande per la dottoressa Claudia Sala entro venerdì 26 febbraio 2021, all’indirizzo di posta elettronica istruzione-cultura@comune.veduggioconcolzano.mb.it. Il Comune si occuperà della selezione in vista dell’intervista alla ricercatrice, trasmessa sui canali social comunali.

Un’occasione da non perdere perché il lavoro svolto dalla microbiologa veduggese è fondamentale, tanto da meritarsi il Premio Talamoni proprio per il prezioso operato in campo scientifico. Al fianco del dottor Rino Rappuoli, tra i maggiori esperti mondiali nel campo dei vaccini (a lui si deve gran parte del lavoro per il vaccino contro il meningococco), ha collaborato alla scoperta di quello che si può definire un «miracolo naturale». Si chiama «MAD0004J08» ed è l’anticorpo monoclonale che si è dimostrato più potente contro il coronavirus: un’iniezione proteggerà le persone sane per sei mesi e curerà gli ammalati. Sarà pronto entro l’estate secondo quanto detto da Rappuoli intervenendo ad Agorà, su Rai 3, e si è dimostrato efficaci anche contro le tre principali varianti del coronavirus, quindi quella inglese, sudafricana e brasiliana.