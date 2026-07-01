I medici brianzoli d’argento nel padel nazionale

Un secondo posto che vale oro e che unisce la passione per lo sport allo spirito di categoria.

Nella finalissima del Padel Clinic Tour Italia, svoltasi a Bologna, la rappresentativa dell’OMCeO Monza e Brianza ha sfiorato il trionfo, arrendendosi solo all’ultimo atto dopo ben tre ore di match intensi e spettacolari.

Il cammino verso la finale

Dopo aver superato con determinazione le agguerrite rappresentative di Firenze e Napoli, il team brianzolo ha conquistato con merito l’accesso alla finalissima. Nel match decisivo, contro la compagine di Roma, è arrivata una sconfitta sul filo di lana, che non scalfisce l’alto valore di un prestigioso secondo posto nazionale.

I protagonisti in campo

A scendere in campo per i colori di Monza e Brianza è stato una coppia d’eccezione, composta dal dottor Massimo Roncalli — noto medico dentista caratese, vice-Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza, nonché responsabile del coordinamento della specialità odontoiatrica per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 (Cluster Lombardia) — e dal collega biassonese Michele Curadi.

«Sono orgoglioso di condividere questo ottimo risultato che rende onore al nostro Ordine e testimonia un grandissimo spirito di squadra», ha dichiarato il dottor Roncalli.

Un successo che dimostra come l’affiatamento, il fair play e la dedizione possano portare a traguardi straordinari sia nella professione medica che sui campi da gioco.