Il Babbo Natale dei Marciacaratesi regala sorrisi alle Rsa di Carate Brianza

Sorrisi, carezze, sguardi condivisi e auguri carichi di affetto e dolcezza: anche quest’anno il Babbo Natale dei Marciacaratesi ha fatto visita agli ospiti delle due case di riposo di Carate Brianza.

Dietro la folta barba bianca posticcia, l’infaticabile Dino Bagnardi, classe 1945, socio storico del gruppo podistico, accompagnato da un gruppo di volontari e per l’occasione anche dal sindaco Luca Veggian e dall’assessore ai Servizi sociali, Fiammetta Longoni.

Il tour natalizio ha fatto tappa, come da lunga tradizione, alla Rsa “Il Parco” di via Garibaldi e alla Rovella di Agliate.

La visita alle case di riposo

Una giornata dal sapore sempre speciale per i protagonisti e per gli anziani ospiti delle due strutture, che hanno accolto con grande gioia la simpatica e gioiosa visita di Babbo Natale.

” E’ per tutti un’importante tradizione che si rinnova. Un significativo momento di tenerezza, di affetto e di vicinanza ai nostri anziani. È stato più che un dovere portare gli auguri di Buon Natale a queste nonne e a questi nonni, ma soprattutto un’opportunità per ringraziarli per quanto hanno fatto nella vita e per i preziosi valori e la saggezza che ci trasmettono quotidianamente”, le parole del primo cittadino. GUARDA LA GALLERY (10 foto) ← →

Il Babbo Natale dei Marciacaratesi ha fatto visita nella mattina di venerdì anche ai piccoli delle scuole dell’infanzia di Carate Brianza: alle due comunali, alla scuola Santa Maria e poi agli asili di Costa Lambro e di Agliate.

Appuntamento la Vigilia di Natale in piazza della chiesa

Ora i «Marciacaratesi», come da tradizione, danno appuntamento alla sera della vigilia, mercoledì 24 dicembre, alle 23,30 in piazza IV Novembre, prima della Messa di mezzanotte in chiesa prepositurale, per il tradizionale scambio degli auguri. Con loro ci saranno anche la banda ad allietare l’attesa della Notte Santa e il gruppo degli Alpini.

Insieme alle Penne nere gli instancabili volontari dei «Marciacaratesi» offriranno – come da tradizione – vin brulé, pandoro e panettone per augurare un sereno Natale alle famiglie e ai bambini.