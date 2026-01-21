Giornata di festa per il corpo di Polizia locale Brianza Est. Gli agenti, guidati dal Comandante Alessandro Benedetti, hanno celebrato ieri – martedì 20 gennaio – San Sebastiano incontrando come da tradizione i sindaci dei tre Comuni facenti parte della Convenzione: Cavenago, Bellusco e Mezzago.

Il corpo di Polizia Locale Brianza Est celebra San Sebastiano

Le celebrazioni hanno preso il via alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Giulio, a Cavenago. I sindaci Giacomo Biffi, Mauro Colombo e Massimiliano Rivabeni, gli agenti di Polizia locale, i nonni vigile, i volontari della Protezione civile e dell’Associazione Carabinieri hanno seguito la Messa celebrata dal parroco don Arnaldo Mavero insieme a don Gianni Mariani.

Al termine della celebrazione i presenti si sono spostati nel cortile di Palazzo Rasini, sede del Comune di Cavenago, dove è seguita la tradizionale benedizione agli agenti e ai mezzi, impartita da don Gianni. Dopodichè si sono aperte le porte del salone Apollo, dove i tre sindaci hanno preso la parola ringraziando il Comandante Benedetti e i suoi uomini, sottolineando l’importanza del lavoro svolto giornalmente dalla Polizia Locale.

Il primo a prendere la parola è stato il padrone di casa, il sindaco Biffi:

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si occupano del bene pubblico e della cura della sicurezza – spiega – I nostri agenti di Polizia Locale, i nostri volontari di Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri, i nonni vigile, sono impegnati sempre, anche con piccole azioni che spesso non hanno il risalto che meritano. Essere sempre esposti e in prima linea è difficile e lo vediamo tutti i giorni. Grazie dunque per tutto quello che fate per le nostre comunità, per il lavoro silenzioso, per la cura nei dettagli e per il servizio che offrite per il bene comune. Ci teniamo inoltre a dare il benvenuto anche ai nuovi agenti che nel corso dell’ultimo anno sono arrivati nel nostro comando, sicuri che il loro impegno e il loro lavoro sarà fondamentale per i nostri Comuni”.

Le parole del Comandante Benedetti

Dopodichè sono intervenuti i sindaci Colombo e Rivabeni, che si sono uniti ai ringraziamenti per il lavoro svolto dai ghisa e da tutti gli operatori della sicurezza sul territorio. In ultimo a parlare è stato proprio il comandante Benedetti, che ha sottolineato come proprio in questi anni, il lavoro degli agenti e del Comando si stia evolvendo:

“In questo particolare momento storico, le necessità, le sfide e le preoccupazioni delle nostre comunità stanno mutando e noi dobbiamo farci trovare pronti e preparati. Il tema della sicurezza è vitale per la qualità della vita dei cittadini, è evidente come nuove situazioni critiche si presentino quotidianamente anche nei nostri territori. Esiste un problema di sicurezza percepita, esistono nuove situazioni di marginalità che richiedono risposte nuove, capacità di agire in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e con tutti gli apparati dello Stato. Esistono, in particolare, situazioni di fragilità che riguardano i giovani. Le nuove tecnologie, il ruolo dei social, la perdita di riferimenti culturali e morali ci spingono a pensare ad una presenza diversa, a dare ancora maggior valore ed attenzione alla prevenzione, alla formazione e all’analisi di fenomeni nuovi”.

Benedetti ha poi sottolineato come il Comando si stia preparando alle sfide e alle nuove esigenze della comunità, lanciando inoltre un appello per il supporto e la collaborazione di tutti:

“Per questo motivo è di vitale importanza la nostra collaborazione con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio con le quali collaboriamo ed intendiamo collaborare sempre più nel prossimo futuro. Per fare questo servono donne e uomini motivati e formati, che sentano il peso, l’onere, ma soprattutto l’onore di vestire questa divisa. E noi queste donne e questi uomini li abbiamo e chiediamo che tutti, Istituzioni e cittadini, stiano a loro vicini e ne confortino il quotidiano impegno. Servono attrezzature e tecnologie nuove, serve formazione e collaborazione. Serve passione e dedizione. Io e i miei collaboratori intendiamo proseguire su questa strada nelle materie che a noi competono, sicuri che le Amministrazioni e le comunità saranno al nostro fianco”.

Il ringraziamento al Nonno Vigile

Al termine dei discorsi, l’Amministrazione comunale di Cavenago ha colto l’occasione per celebrare Dario Galli, un nonno vigile che ormai da diversi anni è impegnato nell’attività di supporto all’uscita degli studenti delle scuole cavenaghesi. Il sindaco Biffi ha consegnato lui una speciale paletta con una bellissima frase di ringraziamento che recita: “Al signor Dario Galli per il prezioso impegno e la generosa disponibilità dimostrati nel ruolo di Nonno Vigile, mettendosi con senso civico e dedizione al servizio della comunità, regalando quotidianamente un sorriso accogliente ai nostri piccoli scolari”.

La serata è infine terminata con un piccolo aperitivo, un modo conviviale per brindare così al lavoro svolto giornalmente dai ghisa e da tutti gli operatori della sicurezza sul territorio.