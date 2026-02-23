Il piazzale del mercato sud intitolato alle sorelle Mirabal

L'intitolazione alle tre sorelle che hanno avuto il coraggio di sfidare la dittatura avverrà domenica 8 marzo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo alle 10.30, l’Amministrazione comunale di Desio invita la cittadinanza a un momento di profonda riflessione e condivisione: l’intitolazione del piazzale del mercato sud alle sorelle Mirabal.

Un luogo dedicato alla memoria

L’area tra le vie Achille Grandi, Prati, Carcano e Dal Verme non sarà più solo un luogo di passaggio o di commercio, ma un presidio di memoria dedicato a Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, le “farfalle”, las mariposas in spagnolo, che sfidarono la dittatura e il cui sacrificio ha dato origine alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“La scelta di dedicare questo spazio alle tre sorelle dominicane nasce dall’accoglimento di una proposta presentata dal comitato desiano della Croce Rossa Italiana, formalizzata attraverso un provvedimento della precedente giunta comunale, che questa Amministrazione ha scelto di portare a compimento con convinzione”, ha spiegato il sindaco di Desio, Carlo Moscatelli.

La storia delle sorelle Mirabal

Le sorelle Mirabal, uccise nel 1960 per la loro coraggiosa opposizione al regime dittatoriale di Rafael Trujillo nella Repubblica Dominicana, sono diventate il simbolo universale della lotta contro la violenza sulle donne. Proprio in loro memoria, l’Onu ha istituito la data del 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le parole dell’Amministrazione

L’Amministrazione comunale è intervenuta per ricordare l’importanza dell’iniziativa:

“Intitolare uno spazio pubblico alle Sorelle Mirabal significa trasformare la memoria in impegno quotidiano – dichiara la vicesindaca e assessora alle Pari opportunità Jennifer Moro – Non si tratta soltanto di ricordare tre donne coraggiose, ma di riaffermare con forza che la nostra comunità non tollera alcuna forma di violenza o discriminazione. La storia ci insegnano che anche nei contesti più difficili è possibile scegliere la libertà, la dignità e la giustizia”.

L’assessora ai Lavori Pubblici Nunzia Smiraglia aggiunge: