Il quartiere Polo di Meda piange Olivano Gennari

Il quartiere Polo di Meda, ma anche la sezione locale dell'Associazione nazionale carabinieri, piangono Olivano Gennari. Si è spento a 84 anni.

Addio a uno dei papà dell'Associazione cittadini quartiere Polo

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Olivano Gennari, uno dei fondatori, quasi trent'anni fa, dell'Associazione cittadini quartiere Polo, il sodalizio nato per valorizzare Meda Sud, organizzare iniziative, ma anche segnalare all'Amministrazione comunale eventuali criticità. E Gennari, molto legato al suo quartiere, aveva anche ricoperto il ruolo di presidente del gruppo, portando avanti con passione ed entusiasmo diverse istanze.

Era anche membro dell'Associazione nazionale carabinieri

Sempre in prima linea per la sua città, era anche membro dell'Associazione nazionale carabinieri, attualmente guidata da Giovanni Civitillo, presente, insieme a diversi componenti della sezione e anche agli appartenenti all'Associazione cittadini quartiere Polo, con la presidente Luisa Brusa, ai funerali celebrati nella mattinata di oggi, mercoledì 15 marzo 2023, nella parrocchia Madonna di Fatima, ovviamente al Polo. Il feretro all'uscita da chiesa è stato accolto con un picchetto d'onore.

Ha fatto parte anche del cda dell'Ac Meda

Da sempre impegnato nell'associazionismo, in passato ha fatto parte anche del cda dell'Ac Meda. In tanti si sono stretti alla moglie Angela, ai figli Claudia, Edgardo e Simone e a tutti i famigliari.

I RICORDI SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA DA MARTEDI' 21 MARZO 2023