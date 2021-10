Il Renate non si ferma: agganciato il terzo posto

Calcio - Serie C

Rimonta capolavoro a Gorgonzola, coronata da un colpo di testa di Chakir

Il Renate rimonta l'Albinoleffe, suggella un'altra splendida vittoria e balza al terzo posto in classifica.

La partita

L'Albinoleffe è squadra che sta facendo grandi cose in questo primo terzo di campionato e conferma la sua pericolosità nei primi minuti. Tocca a Tomaselli infilare la porta del Renate con una pregevole conclusione da fuori area. Poco prima dell'intervallo, però, arriva il pareggio brianzolo, firmato da Baldissin, al primo centro con la maglia del Renate. Il botta e risposta continua nella ripresa: orobici di nuovo avanti con Manconi, a segno su punizione. La squadra di Roberto Cevoli, reduce dalla brillantissima vittoria dello scorso fine settimana con il Trento, non demorde e al 24' trova il nuovo pareggio, stavolta con Rossetti, su invito di Morachioli. I brianzoli, poi, suggellano il capolavoro: angolo di Galuppini, zuccata di Chakir e sorpasso ospite. Il punteggio non cambierà più: il 2-3 di Gorgonzola è la quinta vittoria nelle ultime 6 partite giocate dai nerazzurri in campionato.

Il tabellino

ALBINOLEFFE-RENATE 2-3

Reti: 35' Tomaselli (A), 42' Baldissin (R), 8' st Manconi (A), 23' st Rossetti (R), 35' st Chakir (R).

Albinoleffe: (3-5-2) Pagno; Marchetti, Santarelli, Ntube; Gusu (44' st Galeandro), Gelli, Nichetti, Poletti (24' st Piccoli), Tomaselli (23' st Petrungaro); Ravasio (24' st Cori), Manconi. A disp. Rossi, Facchetti, Riva, Michelotti, Giorgione, Doumbia, Genevier, Miculi. All. Zironelli.

Renate: (4-3-1-2) Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito (19' st Ermacora); Baldassin (33' st Marano), Ranieri (19' st Morachioli), Celeghin; Galuppini; Rossetti (38' st Maistrello), Chakir (38' st Sala). A disp. Moleri, Albertoni, Ferrini, Tedeschi, Costanzo, Sarli, Merletti. All. Cevoli.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Ammoniti: Poletti, Gusu (A), Esposito, Drago (R).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C dopo 8 giornate: Padova 19, SudTirol 17, Renate e Albinoleffe 16, Lecco 15, Pro Vercelli e FeralpiSalò 14, Trento 12, Juve U23, Seregno e Triestina 9, Fiorenzuola, Mantova, Legnago, Giana, Piacenza e Pro Patria 8, Pergolettese, Virtus Verona 5, Pro Sesto 3 (Legnago, SudTirol, Juve U23 e Piacenza una partita in meno). Il Renate tornerà in campo lunedì prossimo, 18 ottobre, nel posticipo del lunedì sera con la Pro Vercelli.

