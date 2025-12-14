Si è acceso il Natale a Caponago nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, grazie all’appuntamento organizzato dalla Banca del Tempo di Caponago in collaborazione con l’Associazione VolontariF, la Pro Loco, il contributo di Bcc Milano e il patrocinio del Comune. Alle 16.45 infatti si è tenuta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione del presepe realizzato proprio dai volontari e dalle volontarie dell’associazione caponaghese. Due bellissime installazioni decorate con lavori all’uncinetto fatti a mano, che coprono interamente l’albero e la natività.

Inaugurata la natività «all’uncinetto»

Sono diversi i bambini con genitori e nonni che nel pomeriggio hanno fatto capolino nella piazzetta di via Alcide De Gasperi. Tra una fetta di panettone e pandoro ed un bicchiere di tè, è partito il countdown di accensione delle luci che hanno così portato all’illuminazione dell’albero. Albero che è stato realizzato dalla Banca del Tempo lo scorso anno con un restyling di un’installazione costruita circa una decina d’anni fa. I volontari della Banca del Tempo hanno poi realizzato a mano all’uncinetto delle patch verdi posizionate tutte intorno alla costruzione.

La novità di quest’anno è invece quella della natività Un lavoro di grande precisione e pregio, che come spiegato direttamente dall’associazione è partito lo scorso mese di febbraio.

«Siamo partiti dal disegno delle figure, realizzate successivamente a grandezza naturale – spiega l’associazione guidata dalla presidente Doretta Braglia – Da lì poi il falegname ha realizzato le sagome in legno alle quali noi abbiamo poi incollato i nostri lavori all’uncinetto. Ci siamo ispirati per lo stile dei vestiti allo stile del pittore Gustav Klimt. Questo è un po’ il regalo che la nostra associazione vuole lasciare alla comunità caponaghese per il natale. Albero e natività rimarranno esposti fino al 10 di gennaio. Ovviamente ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione attraverso il loro impegno e il loro lavoro».

Presente alla cerimonia anche il sindaco Mauro Pollastri che ha ringraziato la Banca del Tempo per il pomeriggio:

«Grazie alla Banca del Tempo e alle associazioni per questo bel pomeriggio che si inserisce in un ampio programma di diverse attività natalizie che caratterizzeranno le prossime settimane».

La cerimonia si è conclusa infine con la benedizione di don Matteo Galli e l’arrivo di Babbo Natale che ha portato dolci ai bambini e ha raccolto le loro letterine.