Installazione

Inaugurata la natività «all’uncinetto»

Il bellissimo lavoro realizzato dalla Banca del Tempo di Caponago rimarrà esposto, insieme all’albero di Natale, nella piazzetta di via De Gasperi fino al 10 gennaio

Caponago · 14/12/2025 alle 14:00

Si è acceso il Natale a Caponago nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, grazie all’appuntamento organizzato dalla Banca del Tempo di Caponago in collaborazione con l’Associazione VolontariF, la Pro Loco, il contributo di Bcc Milano e il patrocinio del Comune. Alle 16.45 infatti si è tenuta la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione del presepe realizzato proprio dai volontari e dalle volontarie dell’associazione caponaghese. Due bellissime installazioni decorate con lavori all’uncinetto fatti a mano, che coprono interamente l’albero e la natività.

Sono diversi i bambini con genitori e nonni che nel pomeriggio hanno fatto capolino nella piazzetta di via Alcide De Gasperi. Tra una fetta di panettone e pandoro ed un bicchiere di tè, è partito il countdown di accensione delle luci che hanno così portato all’illuminazione dell’albero. Albero che è stato realizzato dalla Banca del Tempo lo scorso anno con un restyling di un’installazione costruita circa una decina d’anni fa. I volontari della Banca del Tempo hanno poi realizzato a mano all’uncinetto delle patch verdi posizionate tutte intorno alla costruzione.

La novità di quest’anno è invece quella della natività Un lavoro di grande precisione e pregio, che come spiegato direttamente dall’associazione è partito lo scorso mese di febbraio.

«Siamo partiti dal disegno delle figure, realizzate successivamente a grandezza naturale – spiega l’associazione guidata dalla presidente Doretta Braglia – Da lì poi il falegname ha realizzato le sagome in legno alle quali noi abbiamo poi incollato i nostri lavori all’uncinetto. Ci siamo ispirati per lo stile dei vestiti allo stile del pittore Gustav Klimt. Questo è un po’ il regalo che la nostra associazione vuole lasciare alla comunità caponaghese per il natale. Albero e natività rimarranno esposti fino al 10 di gennaio. Ovviamente ringraziamo tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione attraverso il loro impegno e il loro lavoro».

Presente alla cerimonia anche il sindaco Mauro Pollastri che ha ringraziato la Banca del Tempo per il pomeriggio:

«Grazie alla Banca del Tempo e alle associazioni per questo bel pomeriggio che si inserisce in un ampio programma di diverse attività natalizie che caratterizzeranno le prossime settimane».

La cerimonia si è conclusa infine con la benedizione di don Matteo Galli e l’arrivo di Babbo Natale che ha portato dolci ai bambini e ha raccolto le loro letterine.

