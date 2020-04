Infortunio a Meda, si ferisce mentre sistema l’auto

Stava sistemando la propria automobile nel box, quando si è ferito a un braccio ed è finito in ospedale. E’ successo a Meda.

Infortunio a Meda

In base a quanto è stato possibile ricostruire, intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 17 aprile 2020, un 46enne si è tagliato sull’avambraccio mentre era intento a riparare la propria automobile nel box. L’infortunio è accaduto al quartiere Polo, in via Arno.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto sono accorsi i Carabinieri della stazione locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e un’ambulanza di Seregno Soccorso, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al ferito. Il 46enne è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

