La Basilica di Desio in miniatura, una creazione di Franco Lodi. Appassionato di modellismo, il suo sogno è vederlo esposto all'interno della Basilica, in centro città.

Il modellino della Basilica di Desio creato da Franco Lodi

Un bellissimo modellino della Basilica di Desio, in piazza Conciliazione, realizzato in legno grazie alle mani dell’abile Franco Lodi, un appassionato del modellismo. Lo ha esposto pa San Giovanni Battista. In tanti lo hanno ammirato e si sono complimentati con il desiano, che non è nuovo a queste iniziative.

Ha iniziato realizzando modellini di barche

"Ho sempre fatto bricolage e ho deciso di continuare a fare queste opere da quanto sono in pensione, principalmente per regalarle ad amici e parenti, ma ho provato anche a donarle all’oratorio". Sono diverse le sue creazioni, Lodi ha realizzato in piccolo la chiesa di San Giovanni Battista e anche Villa Tittoni. Il suo è un estro creativo che intende portare avanti anche in futuro. Il suo hobby, di conseguenza, va avanti e aggiungerà nuove creazioni alla sua collezione: "Inizialmente facevo i modellini delle barche, ho poi realizzato anche modelli di edifici che non si trovano a Desio. - ha spiegato - Vorrei che il modellino in legno della Basilica che ho costruito potesse esser esposto nella Basilica stessa; sarebbe una bella soddisfazione", il suo auspicio.