Alcuni dei prodotti in vendita, materiale elettrico ed elettronico, non erano conformi alle normative italiane ed europee in materia di sicurezza. Per questo la Polizia Provinciale ne ha disposto il sequestro. Il controllo è scattato ieri, domenica 19 marzo, in un grosso punto vendita di Seregno: il titolare è stato sanzionato e denunciato.

La Polizia Provinciale sequestra materiale elettrico ed elettronico in un negozio di Seregno

L’operazione è stata effettuata a seguito di un servizio di controllo delle attività commerciali volto al rispetto della vendita dei beni e alla tutela del consumatore, operazione che già a dicembre 2022, a Verano Brianza, aveva condotto a un sequestro di diversi materiali elettronici.

L'ispezione

Anche in questa occasione, durante l’ispezione gli agenti hanno controllato che sui prodotti in vendita fosse presente la marchiatura CE, che comprova l'attestazione di corrispondenza ai requisiti stabiliti in ambito comunitario, verificando che su alcuni prodotti la marcatura era totalmente assente, mentre in altri casi era apposta in maniera contraffatta.

Gli oggetti in questione sono stati dunque sequestrati: tra questi griglie elettriche ad uso bistecchiera, radio lampade per smartphone, stereo portatili, ciabatte-prese multiple, lampade da auto con presa accendisigaro, e molti altri.

Sanzione e denuncia per il titolare

Il titolare, al quale è stata contestata una sanzione amministrativa di 800 euro, è stato anche denunciato per frode in commercio.

La Polizia Provinciale a seguito dell'esito degli ultimi controlli, ricorda che la contraffazione delle marcature originali o la loro totale mancanza rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto segnale che il prodotto non è stato sottoposto all’attestazione in materia di sicurezza, provenienza e qualità dei prodotti.