La prossima settimana lavori notturni in Tangenziale

Per lavori di pavimentazione, la prossima settimana in Tangenziale Est, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 21:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 07:00 di Mercoledì 22 Aprile 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione S.P. 41 Usmate-Lecco) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P. 41 Burago (Km 23+867) e Vimercate Centro (km 26+623) rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo Vimercate Centro (km 26+623).

– Dalle ore 21:00 di Mercoledì 22 Aprile alle ore 07:00 di Giovedì 23 Aprile 2020, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Carugate (Km 17+808) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (km 15.760). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Carugate (km 17+808), dalla medesima carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P. 113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) per la successiva uscita da carreggiata nord.

Chiusure in Tangenziale Nord

Per lavori di pavimentazione sono previste diverse chiusure in Tangenziale Nord:

– Dalle ore 21:00 di Lunedì 20 Aprile alle ore 06:00 di Mercoledì 22 Aprile 2020, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P. 131 Nova M.se (Km 9+815) e S.P. 9 Vecchia Valassina (km 11+531), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Cinisello Balsamo nord compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo Vecchia Valassina (km 11+531).

– Dalle ore 21:00 di Mercoledì 22 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 25 Aprile 2020, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra l’interconnessione con S.P. 35 Mi-Bruzzano/Meda (km 12+940) e S.P. 131 Nova M.se (km 9+815), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo Nova M.se (km 9+815).

