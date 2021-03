Le raffiche di vento “piegano” un palo

Le raffiche di vento hanno provocato il cedimento di un palo della Telecom che si è piegato pericolosamente tanto da rendere necessario l’intervento di messa in sicurezza

Il palo pericolante per il vento

L’intervento di messa in sicurezza è scattato questa mattina a Sovico. Qui, in via don Minzoni, le raffiche che spirano da questa mattina in Brianza hanno determinato l’improvviso cedimento della base di un palo della Telecom che si è pericolosamente piegato. Scattato l’allarme, sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri che stanno provvedendo alla messa in sicurezza del palo