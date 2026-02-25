L’impatto ambientale delle Olimpiadi Milano-Cortina

Un appuntamento per discutere dell’impatto, nel bene e nel male, delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: in sala Pertini a Desio la visione di un docufilm e un dibattito a cura di Desio Bene Comune.
L’attenzione verso il territorio
Venerdì 27 febbraio, a Olimpiadi appena terminate, in sala Pertini, Desio Bene Comune invita la cittadinanza a una serata per parlare di tutto quello che per queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina “è stato necessario costruire, devastare, consumare ed estrarre da territori fragili e che avrebbero, invece, necessità di salvaguardia e attenzione, comprese le persone che li abitano”.
Gli interventi e la visione del docufilm
Durante la serata verrà proiettato il docufilm “Il grande gioco: il rovescio delle medaglie”; a seguire, si terranno alcuni interventi di Desio Bene Comune, Silvio La Carte, dei Disabili Pirata e del coordinamento No Pedemontana. La grande opera autostradale “che incombe sulla nostra città e su mezza Brianza”, nelle parole dei membri della lista civica, sarà quindi uno degli argomenti della serata. Saranno poi sviluppati anche gli aspetti che riguardano l’accessibilità alla visione dei giochi anche in vista delle Paralimpiadi.
Le parole degli organizzatori
Iaia Piumatti, della lista civica Desio Bene Comune e consigliera comunale, ha chiarito i propositi dell’appuntamento:
“Ci teniamo a far sapere che non siamo contrari alle meravigliose prove sportive delle atlete e atleti. Ci opponiamo alla narrazione della maggior parte dei soggetti politici che hanno raccontato la favola di giochi sostenibili e a costo zero di cui abbiamo diffidato fin dall’inizio e abbiamo avuto, purtroppo, ragione”, ha spiegato.