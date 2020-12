Lo Juventus Club Meda si prepara a compiere trent’anni con eventi, sciarpe e fumetti celebrativi

Lo Juventus Club Meda entra nella stagione del trentennale: trent’anni di amore e fedeltà.

Lo Juventus Official Fan Club Meda “Gaetano Scirea” entra nella stagione del trentennale con un nuovo consiglio direttivo con a capo il neo-eletto presidente Stefano Borgonovo, promuovendo una serie di eventi in preparazione a quello che sarà il raggiungimento del traguardo nel prossimo aprile del 2021. Nonostante le restrizioni dovute al periodo che il nostro Paese sta vivendo, l’associazione non è rimasta immobile e ha promosso eventi e manifestazioni in linea con il rispetto delle normative, senza però mai abbandonare i propri soci, seguaci, simpatizzanti e cittadini medesi.

Un evento al mese fino ad aprile

La struttura di avvicinamento al trentennale prevede un evento ogni mese a partire da gennaio, per concludersi (pandemia permettendo) con il classico torneo di calcio alla memoria delle vittime dell’Heysel e di piazza San Carlo. Eventi che si alterneranno tra l’online e la presenza dal vivo, con questi ultimi che si potranno posticipare in caso di divieti imposti dai Dpcm.

Si parte con la presentazione di un libro

Il primo evento si terrà infatti proprio sulle piattaforme social del Club, con la presentazione, insieme all’autore Massimo Zampini e alla firma di Tuttosport Guido Vaciago, del libro “3000 giorni con la Juve campione d’Italia”, che avverrà in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/jcmeda.

Sciarpe e fumetti celebrativi

Inoltre sono state realizzate già delle sciarpe celebrative dell’evento, disponibili nella nuova sede dell’associazione, all’interno della bottega gastronomica Chichinscì di via Parini 3. Per i soci più affezionati è possibile anche prenotare e far stampare come poster un fumetto celebrativo gentilmente realizzato da Massimiliano Lucania.

Gli eventi già realizzati

Lo JOFC Meda ha però anche già realizzato alcuni eventi, come la presentazione ufficiale del programma stagionale in diretta su Facebook e la presentazione dell’opera bibliografica di Paolo Tommaselli dedicata alle leggende della Juventus, oltre a un video di auguri per Natale realizzato montando insieme tutti i video auguri dei soci che hanno desiderato partecipare. In attesa di questo importante traguardo, il sodalizio ricorda che il tesseramento è ancora aperto.

