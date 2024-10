"Mail cancellate e merendine scadute, ecco cosa abbiamo trovato nell'ufficio del sindaco"

Una serata a dir poco scoppiettante che aveva un solo obiettivo: fare chiarezza sui primi quattro mesi di mandato e sulla situazione trovata in Municipio dopo il cambio della guardia con la precedente amministrazione guidata da Mariangela Beretta.

E' stato questo il leit motiv della serata pubblica organizzata ieri sera, mercoledì 16 ottobre 2024, dall'Amministrazione comunale di Camprada guidatada dal primo cittadino Maria Luisa Cogliati in sala consigliare.

"Abbiamo trovato una grande confusione... "

Una trentina i cittadini camparadesi che hanno partecipato all'assemblea, guidata dal sindaco insieme agli assessori Tiziano Beretta e Antonella Sironi.

"Quando ci siamo insediati, lo scorso mese di giugno, abbiamo trovato un grande disordine soprattutto tra i documenti: riordinarli ha comportato un grande dispendio di energie. In poche parole l'impatto della prima settimana è stato negativo - Ha sottolineato il primo cittadino - Tutte le mail inviate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del sindaco sono state cancellate da giugno 2023 a giugno 2024 senza sapere il motivo. Pertanto se avete delle segnalazioni dell’ultimo anno ora abbiamo attivato una nuova mail dell’Urp. Per non parlare di cosa abbiamo trovato negli armadi del municipio: dalle palline di Natale alle merendine scadute, per non parlare dei documenti in disordine che denotano una mancanza di cura della cosa pubblica. Solamente il 10 agosto, ben due mesi dopo la vittoria elettorale, siamo riusciti ad attuare il passaggio di consegne con la precendete Giunta. Aggiungo che non ci è stato mai fornito un elenco dettagliato di tutti i fornitori del Comune: per questo motivo, partendo dalle delibere e dalle determine emanate dalla precedente amministrazione, abbiamo dovuto ricostruire tutta la documentazione".

La carenza di personale

Un altro argomento toccato dal sindaco Cogliati è stata la carenza di personale.

"Quando ci siamo insediati avevamo un dipendente comunale all'Anagrafe e un vigile oltre a quattro dipendenti provenienti da una società esterna – ha proseguito Cogliati - Ora abbiamo due funzionari per gli uffici anagrafe e finanza e poi, per dodici ore setimanali, un architetto per l’ufficio tecnico proveniente dal comune di Lesmo. In aggiunta abbiamo anche un altro funzionario che si occupa dell'ufficio scuola e affari istituzionali. Quest'ultimo arriva dal comune di Correzzana e lavora part-time. Il nostro obiettivo è quello di potenziare il personale perché è fondamentale che la macchina amministrativa funzioni ma senza ricorrere alle società esterne che gravano molto, a livello economico, sulle casse del comune".

"Ultimi bilanci non in equilibrio"

Sul fronte del bilancio l’assessore alla partita Antonella Sironi ha spiegato, senza troppi giri di parole, che i bilanci degli ultimi tre anni licenziati dall'Esecutivo Beretta non erano in equilibrio. O meglio hanno raggiunto un pareggio utilizzando l'avanzo libero.

"Purtroppo la situazione finanziaria del comune non è ancora chiara - ha sottolineato Sironi - Analizzando la parte delle entrate c'è una carenza sotto il profilo del controllo fiscale perchè negli ultimi due anni non sono stati fatti accertamenti e quelli fatti in precedenza non sono stati seguiti dal punto di vista della riscossione. Ci sono tante spese da rivedere, soprattutto quelle riguardanti il personale: non è possibile continuare con le società esterne che costano tantissimo".

La questione telecamere

Singolare la situazione invece delle telecamere, un progetto portati avanti dalla precedente amministrazione, che al momento non sono ancora state installate. A tal proposito l’assessore Tiziano Beretta ha voluto fare chiarezza sulla questione.

"La precedente amministrazione aveva dato due incarichi a due società diverse: una doveva posizionare cinque pali, ma poi ne ha messi solo tre perché l'Esecutivo Beretta continuava a chiedere ulteriori scavi - ha detto il vicesindaco - Mentre l’impresa che doveva attivare il sistema di videosorveglianza, non le ha più installate poichè l'ex assessore Prina aveva comunicato loro che la precedente Giunta aveva cambiato idea in merito. Ad oggi stiamo cercando di capire come risolvere la questione. Comunque le telecamere le metteremo per aumentare la sicurezza in paese. A tal proposito è nostra intenzione posizionarle in divese zone del paese: via Cabella, via Resegone, via Grigna e via Lombardia, praticamente nei varchi di ingresso di Camprada".

La situazione della scuola elementare