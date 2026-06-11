Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio brianzolo nella giornata di ieri, per i Comuni è tempo di bilanci dei danni causati dal vento e dalle forti piogge.

Malore fatale poco dopo il nubifragio, morto un 82enne

C’è però una comunità più colpita dalle altre, quella di Ornago che, poco dopo la fine della bomba d’acqua, è stata scossa dalla perdita di una persona. É bene chiarire che l’82enne venuto a mancare nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, non è morto direttamente a causa del maltempo, ma secondo quanto appreso l’uomo avrebbe accusato un malore appena uscito di casa per controllare i danni causati dal nubifragio.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano era appena uscito dalla sua abitazione quando sarebbe stato colto da un malore, accasciandosi a terra. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai vicini di casa, tra cui il sindaco Daniel Siccardi che gli ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco in arrivo dei soccorsi. Nel giro di pochi minuti sul posto si è portata un’ambulanza ed un’automedica. L’uomo è stato così consegnato al personale sanitario che lo ha trasferito all’ospedale di Vimercate. Purtroppo però l’anziano non ce l’ha fatta ed è spirato all’arrivo al nosocomio brianzolo.

I post del sindaco

A darne l’annuncio della scomparsa dell’uomo è stato il sindaco Siccardi, che attraverso un post sui profili social del Comune ha spiegato che il paese brianzolo era stato colpito dalla scomparsa.

“L’emergenza straordinaria causata dal violento evento atmosferico che ha interessato il nostro territorio può considerarsi rientrata e stiamo terminando gli ultimi interventi. Restano purtroppo numerosi danni, per i quali gli uffici comunali stanno già effettuando le necessarie verifiche e raccolte delle segnalazioni. Nelle prossime ore procederemo con l’attivazione delle procedure previste tramite il portale di Regione Lombardia per la segnalazione dell’evento e la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni – ha scritto Siccardi – Purtroppo, durante questa emergenza, la nostra comunità è stata colpita anche da un grave lutto. A nome dell’Amministrazione Comunale desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alla famiglia del nostro concittadino che ha perso la vita. In momenti come questi, ogni parola appare insufficiente davanti al dolore di chi resta”.

Il post è stato seguito poi da un secondo comunicato, questa volta pubblicato in serata sul profilo personale di Siccardi, dove il primo cittadino ha ribadito il dolore per la scomparsa dell’anziano: