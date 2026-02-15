La decisione presa dal Comune di Sulbiate attraverso una Delibera di Giunta con la quale il sindaco Della Torre ha affidato l'incarico ai legali dell'Entte

Sfratto in vista per i gestori del Bar del centro sportivo? Così si direbbe stando alla delibera di Giunta approvata dall’Amministrazione comunale di Sulbiate lo scorso giovedì 5 febbraio.

Mancati pagamenti di utenze e affitti, il Comune autorizza la notifica di sfratto ai gestori del bar del centro sportivo

Un documento attraverso il quale l’Esecutivo sulbiatese ha autorizzato il «sindaco a rilasciare procura ed a rappresentare l’ente nel corso del procedimento speciale dello sfratto per morosità – punto ristoro centro sportivo». Si riaccende dunque la tensione tra l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Carla Della Torre e i gestori del bar del Centro Sportivo che già nel 2024 aveva portato ad una prima notifica di sfratto, poi ritirata grazie alla sigla di un accordo transattivo.

Per capire la vicenda dobbiamo necessariamente riavvolgere il nastro a ripartire dal 16 maggio del 2019 quando il Comune, in qualità di Locatore e la ADS Polis Sport Sulbiate (conduttore) sottoscrivevano un contratto di locazione ad uso commerciale del bar. Nel giugno dello stesso anno l’Amministrazione aveva autorizzato la sublocazione del bar concesso in locazione alla società Sul-Bar.

Come riportato proprio all’interno della delibera di Giunta, nel 2024 «in ragione dell’alta morosità maturata per canoni di locazione ed oneri accessori (in totale circa 27mila euro ndr.), il Comune di Sulbiate ha dato avvio al procedimento di sfratto avanti il Tribunale di Monza», successivamente «Ads Polis Sport e Sul-Bar hanno sollevato eccezioni in merito allo stato dei locali locati, al rifacimento dell’impianto elettrico ed all’addebito dell’interezza degli oneri accessori in relazione all’anno 2019».

Le parti, come detto, avevano poi trovato un accordo transattivo, siglato nel giugno 2024, che prevedeva il pagamento di euro 36mila al Comune in cambio del proseguimento della gestione del bar del centro sportivo per Sul-Bar fino al 2031 e come riportato proprio nell’accordo firmato «la liberazione totale di Ads Polis Sport da ogni e qualsiasi obbligazione futura relativa al contratto di locazione».

Il dettaglio di utenze e canoni di locazione non versati

Ora dunque, come sottolineato proprio dalla delibera di Giunta si sarebbero presentati nuovamente alcuni problemi circa mancati pagamenti della società Sul-Bar, come riportato anche dalla stessa delibera firmata dall’Ente: «Verificato che, alla data odierna – si legge nel documento – a) non risulta versato il rimborso della quota parte (50%) dell’imposta di registro relativa alla proroga del contratto di locazione dell’immobile in oggetto, pari ad € 293,00, con scadenza 26/09/2025; b) non risulta pagata la prima rata del canone di locazione di € 6.334,61, con scadenza 30/06/2025; c) non risultano corrisposte le somme relative alle utenze, per complessivi € 5.426,19, con scadenza 30/10/2025. d) Non risulta pagata la seconda rata del canone di locazione di €. 6.334,61, con scadenza 30.11.2025;», l’Amministrazione comunale ha «ritenuto di autorizzare il sindaco pro tempore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, a rilasciare procura alle liti, nell’ambito del procedimento speciale per la convalida dello sfratto per morosità», affidando tale incarico agli avvocati Emanuele Drogo e Daniele Milione, dello Studio Legale Associato DROGO-MILIONE.