Seregno

Con la pistola rubano due biciclette a un rider

Martedì sera, 10 maggio, i Carabinieri della stazione di Carate Brianza hanno identificato e denunciato anche il secondo minorenne autore del furto di due biciclette a pedalata assistita ai danni di un rider 26enne di origini pakistane. La vicenda ha avuto origine nella notte fra lunedì e martedì verso le o.45 a Seregno. Il pakistano ha avvicinato una pattuglia della Polizia di Stato impegnata in un servizio “anti-movida” e ha spiegato di aver appena subito il furto delle due biciclette ad opera di due adolescenti, aggiungendo che aveva provato a inseguirli ma aveva desistito quando si è trovato la pistola puntata addosso.

Le indagini dei Carabinieri

Gli agenti hanno attivato i militari della Compagnia di Seregno, che hanno inviato una gazzella della stazione di Carate Brianza. Sul posto i Carabinieri hanno raccolto la testimonianza del giovane pakistano, disperato perché quelle biciclette costituivano il suo strumento di lavoro, e quelle di alcuni presenti che hanno permesso di identificare poco dopo uno degli autori del furto: un 16enne di origini cubane, residente in zona.

Individuata la pistola del minorenne

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare la pistola utilizzata per minacciare la vittima, una scacciacani priva del tappo rosso, un coltello e la bicicletta che era stata rubata. Nei giorni successivi le ulteriori indagini hanno consentito di identificare e denunciare anche il complice, un 15enne brianzolo residente in un quartiere popolare seregnese, che aveva portato via la seconda bicicletta facendo perdere le proprie tracce.