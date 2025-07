Paura

E' accaduto stamattina, lunedì 28 luglio 2025 a Camparada, nello stabile che ospita i richiedenti asilo

Prima un botto fragoroso, poi il fumo e la paura che potesse divampare un incendio. Attimi di paura stamattina, lunedì 28 luglio 2025, in via Lario, a Camparada, all'interno dell'ex convento delle suore, oggi stabile utilizzato per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

Monopattino elettrico in carica prende fuoco, paura nell'ex convento delle suore

Secondo quanto è stato possibile accertare sarebbe stato un sovraccarico durante la fase di ricarica del mezzo a causare le fiamme. In un primo momento si era anche temuto per un giovane che si trovava vicino al monopattino al momento dello scoppio e sembrava fosse rimasto ferito. Per escludere conseguenze è stata fatta arrivare sul posto anche l'ambulanza. Glii operatori del 118 hanno medicato il ragazzo che fortunatamente non ha riportato serie conseguenze.

Sul posto sono intervenuti ovviamente anche i Vigili del fuoco che in breve tempo hanno spento le fiamme e ripristinato le condizioni di sicurezza. Presenti anche i Carabinieri di Arcore per gli accertamenti del caso.