Nuove tecnologie per il percorso nascita all’Ospedale di Carate

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Proseguono gli investimenti dell’ASST Brianza all’Ospedale di Carate, con particolare attenzione alla sicurezza del percorso nascita e alla qualità dell’assistenza dedicata alle mamme e ai loro bambini.

L’ultima novità è l’arrivo di Koala Therm, una moderna isola di rianimazione neonatale, che si aggiunge alla recente acquisizione di un ecografo dotato di sonde specifiche per il neonato.

Si tratta di tecnologie che contribuiscono a migliorare la capacità di risposta dell’équipe nelle situazioni cliniche che richiedono interventi tempestivi e altamente qualificati, soprattutto nei delicati momenti che seguono la nascita.

Rafforzata l’assistenza neonatale con le collaborazioni territoriali

L’investimento tecnologico si inserisce in un più ampio progetto di rafforzamento dell’assistenza neonatale, avviato già nel 2024 con il superamento del ricorso ai medici cosiddetti “gettonisti” e l’attivazione di collaborazioni con l’IRCCS di Monza, l’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Questi accordi consentono di garantire la copertura di buona parte dei turni notturni con neonatologi esperti, consolidando la sicurezza e la continuità assistenziale.

Ma la qualità delle cure non dipende soltanto dalle tecnologie o dalle competenze dei singoli professionisti: fondamentale è anche la capacità di lavorare insieme.

Un’assistenza coordinata tra Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia

All’interno del Dipartimento Area della Donna e Materno-Infantile diretto dalla dott.ssa Patrizia Calzi, le équipe di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dott. Marco Manni, e di Neonatologia, guidata dalla dott.ssa Laura Ilardi, operano in stretta sinergia, integrando competenze e professionalità per garantire un’assistenza coordinata e di qualità alla mamma e al neonato.

Un ruolo centrale è svolto dalla Sala Parto, luogo in cui la collaborazione tra ostetrici, neonatologi, ostetriche e infermieri diventa particolarmente importante per assicurare tempestività e continuità degli interventi.

A sostenere quotidianamente questa organizzazione contribuiscono anche la coordinatrice infermieristica Fenesia Pedace e la coordinatrice ostetrica Annalisa Guarnieri, insieme ai rispettivi gruppi di lavoro.

La partoanalgesia e il contributo di Anestesia e Rianimazione

Un contributo importante al percorso nascita è offerto anche dalla Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, diretta dalla dott.ssa Passaretta. In particolare, la partoanalgesia contribuisce al controllo del dolore durante il travaglio e il parto, favorendo un’esperienza più serena per la donna. La collaborazione tra anestesisti, ginecologi e ostetriche rafforza la qualità e la sicurezza dell’assistenza.

L’integrazione delle competenze si estende oltre i confini dell’ospedale, attraverso il raccordo con i consultori familiari e i servizi territoriali. Il percorso nascita, infatti, non si esaurisce con il parto o con la dimissione: accompagnare la donna e la sua famiglia dalla gravidanza ai primi mesi di vita del bambino significa garantire continuità assistenziale, sostegno all’allattamento e alla genitorialità, attenzione ai bisogni di salute della mamma e del neonato.

Ospedale e territorio al centro del percorso nascita

In questa prospettiva, la collaborazione tra ospedale e territorio rappresenta un elemento fondamentale di un modello di assistenza che pone al centro non soltanto il neonato, ma l’intero nucleo familiare.

Parallelamente, è in corso il percorso di accreditamento dei posti letto di Patologia Neonatale, un ulteriore passo verso il consolidamento dell’assistenza ai neonati che necessitano di cure e monitoraggi specialistici.

Tersalvi: “Un sistema per un’assistenza qualificata e coordinata”