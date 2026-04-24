Open day della nuova Casa di Comunità. Il presidente del Consiglio regionale Federico Romani: “Un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini”

L’open day

Un “super hub” aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24: è la Casa di comunità di via Montegrappa a Limbiate, dove questa mattina, venerdì 24 aprile, si è tenuto l’open day. Il presidio è stato ristrutturato e adeguato a ospitare il CUP(il Centro Unico di Prenotazione), il PUA (Punto Unico di Accesso) e lo sportello di scelta e revoca del medico di base.

Il presidente Romani

“Un passo concreto verso una sanità sempre più vicina ai cittadini”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo all’open day della nuova Casa di Comunità: la struttura costituisce un punto di accesso qualificato e specializzato ai servizi sociosanitari.

“Questa Casa di Comunità – prosegue il presidente Romani – non è solo un nuovo presidio sociosanitario, ma è parte integrante di una rete territoriale che mette al centro la persona e i suoi bisogni. Il collegamento con il Presidio “Corberi”, punto di riferimento nella neuropsichiatria, rafforza ulteriormente un modello basato sull’integrazione tra servizi, competenze e professionalità. È proprio attraverso questa sinergia che possiamo garantire continuità assistenziale, presa in carico efficace e risposte tempestive. Le istituzioni regionali continuano a investire in questa direzione: per una sanità pubblica più accessibile, moderna e inclusiva. La Casa di Comunità di Limbiate è un esempio concreto di questo impegno”. “Un ringraziamento – ha concluso il presidente Romani – va agli amministratori locali, ai vertici di Asst Brianza e, soprattutto, al ‘motore’ della nostra sanità, i medici e gli infermieri che ogni giorno mettono nel loro lavoro cuore, impegno ed energie. La sfida che abbiamo di fronte è chiara: ridurre le distanze, non solo fisiche ma anche organizzative, tra i servizi e le persone e garantire che ogni lombardo risposte tempestive, appropriate e di qualità”.

I servizi

Nella Casa di Comunità di Limbiate sono previsti l’Ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità, il centro prelievi (dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30), i servizi di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale (neuropsicologia, otorinolaringoiatria, diabetologia, reumatologia), l’Ambulatorio Medico e di Continuità assistenziale che ha anche la funzione di Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) per gli assistiti privi di Medico di Medicina Generale (a Limbiate sono 7 mila i pazienti senza medico di base), il Centro vaccinale, il Servizio di assistenza domiciliare, la Protesica e invalidità e l’ambulatorio di odontoiatria “speciale” (dedicato a pazienti con disabilità).

“Rafforzare la sanità pubblica”

All’open day ha partecipato anche il Consigliere regionale Luigi Ponti (PD) che ha sottolineato l’importanza di

“ripristinare la rete della medicina territoriale e rafforzare la sanità pubblica. Le Case di Comunità possono diventare un punto di riferimento per i cittadini in quanto sono luoghi di cura fuori dagli ospedali. E ciò è fondamentale in un contesto demografico caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione con il conseguente aumento ci cronicità e fragilità”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il Direttore Generale dell’Asst Brianza Carlo Tersalvi e il Direttore Sociosanitario Antonino Zagari.

Il numero unico

L’ASST Brianza mette a disposizione dei cittadini il numero unico 116.117 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 per prenotare l’accesso ai servizi della Casa di Comunità, oltre che per ottenere un’impegnativa a distanza nel caso di patologie croniche o per ottenere una diagnosi da parte di un medico. Dal settembre 2024 il numero unico 116.117 ha gestito oltre 120mila telefonate di cui il 50% si sono concluse con una soluzione del problema da remoto.

I prossimi open day

I prossimi open day in programma sono quelli delle Case di Comunità di Seregno (4 maggio) e Giussano (25 giugno). Il piano della ASST Brianza prevede su tutto il territorio (52 Comuni con una popolazione di oltre 850mila abitanti) l’apertura di 17 case di comunità su cinque Distretti (Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate) che saranno completate entro giugno, 3 ospedali di comunità (Monza, Limbiate e Giussano) e 8 COT (Centrali Operative Territoriali), per un investimento complessivo di oltre 25 milioni di euro.