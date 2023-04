Parcheggio Sant'Antonio: da oggi un pass per residenti e commercianti

L’avevano chiesto a gran voce, sia i residenti che i commercianti di Vimercate. Soprattutto dopo il recente giro di vite imposto dall’Amministrazione comunale che aveva ridotto la sosta libera e la durata del disco orario.

Parcheggio Sant'Antonio: da oggi un pass per i residenti e i titolari di attività commerciali

Da oggi, lunedì 3 aprile, per la sosta nel parcheggio di Sant’Antonio sarà possibile richiedere uno speciale contrassegno per parcheggiare senza limiti di tempo nei 49 stalli di sosta della metà regolamentata a disco orario (l’altra metà è a pagamento).

Il contrassegno verrà concesso, su richiesta, ai residenti e ai titolari delle attività commerciali (purché entrambi le categorie non siano già proprietari di un box) del centro storico.

Chi può presentare richiesta

Le vie riferite ai residenti e ai titoli delle attività commerciali che possono presentare richiesta sono: via Cavour, via Colombo, via Sant’Antonio, via Crispi, via Terraggio Molgora, via Canonica, via Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra via Terraggio Molgora e via Cavour).

Per tutti gli altri utenti rimane in vigore l'attuale sosta a disco orario con sosta massima di due ore dalle 8 alle 20.

Come fare richiesta

Per richiede il contrassegno è necessario compilare il modulo disponibile sul sito comunale, sezione news, e restituirlo via mail all'indirizzo protocollo@comune.vimercate. mb.it oppure consegnarlo presso il comando della Polizia Locale di piazza Marconi, 7 aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14 alle 16.30.

Una decisione quella assunta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cereda che di fatto premia in particolare la battaglia portata avanti dal Comitato Sole, nato da alcuni mesi, che riunisce una buona parte dei commercianti del centro e che, sin dalla sua fondazione, aveva fatto della battaglia per i parcheggi in centro e in particolare per le agevolazioni a negozianti e residenti, una priorità.