Passaggio di consegne alla guida del Rotary Club di Varedo e del Seveso. La Presidente uscente Donatella Rampado lascia il testimone a Giorgio La Gioia

Passaggio di consegne

Una serata intensa, partecipata e ricca di emozione ha accompagnato il passaggio di consegne del Rotary Club Varedo e del Seveso tra la Presidente uscente Donatella Rampado e il nuovo Presidente Giorgio La Gioia, chiamato a guidare il Club nell’anno rotariano 2026-2027. La cerimonia, che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita rotariana, ha costituito l’occasione per tracciare il bilancio di un anno particolarmente intenso, nel quale il Club ha saputo consolidare il proprio ruolo nel territorio attraverso iniziative culturali, sociali, educative e di servizio.

L’anno rotariano di Donatella Rampado

Nel proprio intervento di commiato, Donatella Rampado ha ripercorso i principali momenti dell’anno rotariano appena concluso, caratterizzato da una forte apertura alla comunità, da una costante attenzione ai temi dell’inclusione, della solidarietà e della cultura della pace e da una significativa crescita delle relazioni istituzionali e associative del Club.

Il progetto “We for Peace”

Tra le iniziative più significative dell’anno spicca senza dubbio il progetto “We for Peace”, fortemente voluto dalla Presidente uscente e divenuto il filo conduttore dell’intero mandato. Nato per promuovere una cultura concreta della pace attraverso il dialogo tra cultura, impresa, educazione e società civile, il progetto ha coinvolto enti, associazioni, istituzioni, università, imprese e cittadini, culminando nel grande evento del 6 giugno scorso presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese. L’iniziativa ha rappresentato uno dei momenti più alti dell’anno rotariano, riuscendo a dare vita a un confronto multidisciplinare sul tema della pace e a creare una rete di relazioni tra mondi apparentemente distanti ma uniti dalla volontà di generare valore sociale e culturale.

Conviviali e iniziative

Accanto a questo importante progetto, il Club ha promosso numerose conviviali di approfondimento, incontri culturali, attività di solidarietà, iniziative dedicate ai giovani e momenti di condivisione con il territorio, confermando la propria capacità di coniugare servizio, cultura e relazioni umane. Particolarmente apprezzate sono state le serate dedicate all’inclusione sociale, alla cultura e al volontariato, che hanno coinvolto associazioni e realtà del territorio in un dialogo autentico e partecipato.

Il passaggio del collare a Giorgio La Gioia

Il passaggio del collare al nuovo Presidente Giorgio La Gioia ha rappresentato il momento simbolicamente più intenso della serata. Nel proprio intervento di insediamento, il neo Presidente ha espresso gratitudine nei confronti della Presidente uscente e del Consiglio Direttivo per il lavoro svolto, confermando la volontà di dare continuità ai valori e ai progetti che hanno caratterizzato l’anno appena concluso. La serata si è così trasformata non soltanto in un momento istituzionale, ma in una vera e propria celebrazione dello spirito rotariano, caratterizzata da sentimenti di amicizia, gratitudine e fiducia nel futuro.

Un Club coeso e dinamico

L’anno di presidenza di Donatella Rampado lascia in eredità un Club coeso, dinamico e sempre più aperto al territorio, capace di interpretare il servizio rotariano in chiave moderna e di dare concreta attuazione ai valori della pace, dell’inclusione, della cultura e della responsabilità sociale. Il Rotary Club Varedo e del Seveso si prepara ora ad affrontare una nuova stagione sotto la guida di Giorgio La Gioia, nella continuità di un percorso che negli ultimi dodici mesi ha saputo dare lustro al Club e rafforzarne il ruolo all’interno della comunità locale.