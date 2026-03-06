Per un altro anno rinnovato l’impegno per promuovere la cultura

Rinnovata la partnership con la Bcc Barlassina che anche nel 2026 sosterrà tutte le iniziative culturali promosse dal Comune di Seveso e dalla Biblioteca Civica “Villa del Sole”.

L’interesse per le iniziative culturali

Anche per il 2026, infatti, Bcc di Barlassina ha confermato la collaborazione con il Comune di Seveso sostenendo le attività culturali proposte alla città. Nell’anno si fonderanno musica, teatro e molto altro per un programma di carattere culturale e di intrattenimento.

Nel segno della continuità proseguirà fino a tutto il 2026 “Che Cinema la Biblioteca!” per cui sono previste delle agevolazioni. Nel 2025 gli ingressi “scontati” sono stati ben 579. Sulla falsariga di “Che Cinema la Biblioteca!”, il 2025 è stato l’anno del lancio di “Che Cinema lo Sport!”, con accesso a prezzo ridotto al Politeama per tutti gli atleti e le atlete, con i genitori, delle società sportive sevesine.

Il Mese della Donna

Tra le proposte già in calendario de “Il Mese della Donna” che tra marzo e aprile, valorizzerà, a partire dalla data simbolica dell’8 marzo, la figura e l’impegno femminile nella e per la società. Previsti uno spettacolo teatrale al Politeama con Teatro Contratto, proiezioni cinematografiche a tema e altri appuntamenti.

Verso la legalità

Sempre teatro in occasione del “Mese della Legalità” con gli studenti dell’Istituto professionale Lorenzo Milani di Seveso e Meda. Si tratta spesso di proposte e iniziative condivise con la Bcc di Barlassina come accaduto nel 2025 con la visita culturale “Sulle tracce di Pavese”, organizzata a giugno a Santo Stefano Belbo con due pullman e la partecipazione di più di 100 persone. Visto il successo riscosso nelle edizioni precedenti, anche il 2026 sarà dedicato a uno scrittore italiano del ‘900 (dopo Manzoni, Guareschi e Pavese) con doppio appuntamento di approfondimento a Seveso e successiva visita. E poi mostre di artisti locali, presentazioni di libri in occasione de “Il Maggio dei libri” oltre all’immancabile rassegna estiva di cinema e teatro che interesserà più luoghi della città nelle serate di Giugno e Luglio.

50 anni dall’incidente Icmesa

Quest’anno poi sarà un anno significativo per Seveso con il cinquantesimo anniversario dell’incidente Icmesa. Il programma, che vede coinvolti, tra gli altri, anche Regione Lombardia e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, è ancora in fase di definizione ma la Bcc di Barlassina ha già confermato il proprio sostegno al poliedrico panorama di iniziative che saranno proposte per tutto il 2026.

La Bcc di Barlassina sosterrà le iniziative culturali e sportive che saranno realizzate per la città di Seveso durante l’anno 2026 e quelle dedicate al cinquantesimo anniversario dell’incidente Icmesa con un contributo complessivo di 20mila euro.

Le parole del sindaco

Il sindaco Alessia Borroni ha preso la parola per ringraziare:

“Ringrazio la Bcc di Barlassina per il sostegno concreto e la fiducia dimostrata verso la nostra comunità e l’Amministrazione. In un anno particolarmente significativo per Seveso, avere al nostro fianco uno sponsor che crede davvero nel valore della cultura e dell’aggregazione sociale rappresenta una risorsa fondamentale. E questo ci permette di essere ancora più attivi e propositivi nel coinvolgere e unire la città”.

“Un sostegno importante”

Ai ringraziamenti si è aggiunto anche l’assessore con delega alla Cultura Michele Zuliani:

“Questo contributo è stato fondamentale e ha permesso la realizzazione di svariati eventi che hanno riscosso un ampio apprezzamento da parte della cittadinanza. Questa collaborazione conferma quanto sia importante la sinergia tra istituzioni pubbliche e partner privati per favorire la crescita sociale e per garantire l’alta qualità dell’offerta culturale che anche quest’anno offriremo ai nostri cittadini”, ha commentato.

Il presidente Meroni: “Vogliamo essere presenti”

Il presidente della Bcc Barlassina Stefano Meroni ha dichiarato: