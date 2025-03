Pioggia e infiltrazioni nella scuola di Colnago, scoppia la polemica

Scoppia la polemica sulle manutenzioni delle scuole di Cornate d'Adda. A sollevare il polverone è stata la lista di opposizione «Centrodestra Unito Quadri Sindaco», che raccogliendo alcune segnalazioni da parte dei genitori, ha spiegato che all’interno di alcune aule della scuola di Colnago si sono verificate infiltrazioni con pioggia che cade dal soffitto.

Una condizione che ha così scatenato le ire della lista di opposizione che ha puntato il dito nei confronti dell’Esecutivo.

Quadri è dunque partito all’attacco dell’Amministrazione parlando di «promesse non mantenute dalla campagna elettorale»:

«Sappiamo bene che nessuno ha la bacchetta magica, però quando l’attuale Amministrazione era in opposizione si lamentava di questa situazione e in campagna elettorale ha promesso manutenzioni e riqualificazioni di tutti i plessi. La situazione attuale dice tutt’altro. Le promesse sono sparite, evidenziando un’ipocrisia di fondo. La realtà dei fatti è che il nostro Comune ha strutture scolastiche vecchie. Le scuole di Colnago e Porto hanno più di 100 anni. Quindi o le demolisci e ricostruisci, oppure ti troverai sempre a dover far fronte a queste situazioni. L’importante però è non prendere in giro i cittadini».

Immediata la replica da parte dell’Amministrazione comunale, che attraverso le parole del sindaco Andrea Panzeri ha rispedito al mittente le bordate arrivate dai banchi dell’opposizione.

«Partirei dal fatto che la situazione delle scuole cittadina è un’eredità di 15 anni di amministrazione altrui - ha spiegato il primo cittadino - Se ci sono tanti problemi, non possiamo sentirci i primi responsabili. Dall'altro lato ovviamente posso sottolineare come l'attenzione ai problemi ci sia. Eravamo già intervenuti sul tetto della scuola l’estate scorsa, ma quello era solo un tamponamento. Non avendo tempo per stilare un progetto dettagliato e fare l’affidamento dell’intervento entro la fine dell'anno, abbiamo deciso di intervenire con un lavoro ovviamente temporaneo. Ora ci stiamo attrezzando per lavorare su tutti i plessi con interventi mirati e precisi. Per la scuola di Colnago abbiamo già inserito i lavori per la copertura del tetto all’interno del piano triennale delle opere pubbliche per quest'anno. Chiaramente non sarà l'unico lavoro sulle scuole e si affiancherà anche ad altri, in base a quelle che saranno le priorità e le disponibilità economiche».