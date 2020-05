Polizia provinciale in campo per prevenire assembramenti. Conclusa la Fase 1 dedicata ai controlli, anche gli uomini guidati dal comandante Zanardo sono entrati nella Fase 2.

104 persone controllate, due sanzioni e una denuncia: si conclude con questo bilancio il week end di controlli e presidio della Milano Meda e del Parco delle Groane da parte degli agenti di Polizia provinciale che conclude di fatto la Fase 1 anche per gli uomini del comandante Flavio Zanardo, che ora entrano nella Fase 2.

Su 104 persone controllate nel week end del 1° maggio solo due sono state sanzionate per violazione alle norme antispostamento ingiustificato con un’ammenda da 400 euro.

E’ stato denunciato uno straniero privo di documenti e quindi non in regola con le norme sull’immigrazione che si aggirava all’interno del Parco delle Groane.

Con il ponte del Primo Maggio si è concluso così anche per gli agenti della Polizia provinciale la cosidetta Fase 1 che li ha visti impegnati nel monitoraggio degli spostamenti con un presidio fisso all’ingresso della Milano-Meda per accertare il rispetto delle regole stabilite dai diversi Decreti ministeriali e supportati dalle ordinanze emesse da Regione Lombardia.

Dal 10 marzo al 3 maggio sono state controllate 1051 persone, 64 le denunce: 19 ex art. 650 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8/9 marzo; 17 ex art. 495 e 496 in merito a false dichiarazioni su identità; 28 per altri reati.

Il grazie del presidente Santambrogio

“Ringrazio tutti gli agenti e il comandante Flavio Zanardo per il lavoro svolto in questa prima fase che ha contribuito ad avere un controllo del territorio rispetto alle norme sul contenimento del virus. – ha commentato il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio – Adesso anche in tema di vigilanza e sicurezza dobbiamo entrare nella fase 2 continuando a dare supporto a tutte le altre forze dell’ordine con una rimodulazione dei servizi. Si passerà, infatti, da una diminuzione dei servizi di controllo con posti fissi ad un aumento del cosiddetto controllo dinamico per prevenire situazioni di assembramenti, anche sui mezzi pubblici, ed interventi nei luoghi di lavoro per la verifica del rispetto dei protocolli d’intesa sulla sicurezza sul lavoro. Una attività che già rientra nelle competenze degli agenti e che ora deve essere svolta con ancora più vigore in relazione ai protocolli anticovid”.

(Nella foto d’archivio il presidente Luca Santambrogio con il comandante Flavio Zanardo)

