Prendono a pugni uno studente per rubargli il portafoglio, arrestati due minorenni

Hanno preso a pugni uno studente di origine turca per un bottino di poche decine di euro: due minorenni ora sono finiti in manette.

Nella mattinata di ieri, venerdì 9 ottobre 2020, i carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare di due minorenni, entrambi di origine marocchina e residenti nella provincia di Lecco, accusati di aver rapinato un giovane.

Preso a pugni per pochi euro

I fatti sono avvenuti a luglio a Renate, alla stazione ferroviaria di via Roma. I due minorenni avevano avvicinato uno studente appena sceso dal treno – lo stesso su cui viaggiavano anche loro – e lo avevano colpito violentemente con un pugno per riuscire poi a derubarlo del portafoglio con all’interno poche decine di euro.

Fondamentali per le indagini sono state le immagini riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della stazione che avevano inquadrato i due ragazzi, poi riconosciuti dalla vittima.

Uno dei due minorenni si trova già in carcere a Torino per scontare una pena precedente e lì è stato raggiunto dal provvedimento. L’altro giovane invece è stato accompagnato in una comunità per minori.

TORNA ALLA HOME