Quarta casetta dell’acqua, inaugurato l’impianto di Velasca

Si è tenuta domenica 7 giugno, alle ore 11.30, l’inaugurazione della nuova Casetta dell’Acqua di via De Amicis, nella frazione di Velasca.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio e Luca Natale di BrinzAcque.

La struttura è la quarta installazione di questo tipo sul territorio di Vimercate e la numero 117 nell’intera Provincia di Monza e Brianza, a conferma di un modello di distribuzione idrica pubblica ormai consolidato e in continua espansione.

Le altre tre Casette dell’Acqua presenti in città si trovano in via Carnia, via Cremagnani e via Don Lualdi (Ruginello) e nel corso del 2025 hanno fatto registrare risultati significativi: complessivamente, le tre strutture hanno erogato 5.750.000 litri d’acqua. Nel dettaglio, la casetta di via Carnia ha distribuito 2.210.000 litri, quella di via Cremagnani 2.099.000 litri e quella di via Don Lualdi 1.441.000 litri.

Numeri che si traducono in un impatto ambientale ed economico rilevante: grazie all’utilizzo delle casette — e alla conseguente riduzione del ricorso a bottiglie di plastica monouso, si stima un risparmio di 460.000 euro in costi di smaltimento e si calcola di aver evitato l’immissione in atmosfera di circa 575 tonnellate di CO2.

Con la nuova installazione di Velasca, Vimercate amplia ulteriormente la propria rete di accesso all’acqua pubblica di qualità, offrendo ai cittadini della frazione un servizio comodo, sostenibile ed economicamente vantaggioso.

“L’acqua è un bene comune, e garantire ai cittadini un accesso facile e di qualità è una responsabilità che questa Amministrazione prende sul serio – ha commentato il sindaco Cereda – La collaborazione con BrianzAcque ci sta permettendo di costruire nel tempo una rete sempre più capillare, che oggi raggiunge anche Velasca”.

“La rete delle Casette dell’Acqua è un esempio virtuoso di come la gestione pubblica dell’acqua possa generare benefici concreti per i cittadini e per l’ambiente – ha dichiarato l’assessore Frigerio – Oltre cinque milioni e mezzo di litri erogati in un solo anno a Vimercate sono un ottimo risultato. Con questa quarta casetta completiamo una copertura sempre più capillare del territorio comunale e confermiamo la nostra attenzione verso le frazioni”.