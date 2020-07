Roberto Benaglia: un brianzolo alla guida della Fim Cisl nazionale, il sindacato dei metalmeccanici. E’ stato eletto ieri a Roma, succede a Marco Bentivogli.

Roberto Benaglia, originario di Arcore, è stato eletto ieri a Roma segretario generale della Fim Cisl nazionale, una nomina ratificata dal consiglio generale del sindacato dei metalmeccanici della Cisl. Il neo segretario sostituisce il dimissionario Marco Bentivogli.

“Benaglia è un brianzolo doc – ricorda la Fim Cisl di Monza e Brianza – e proviene da una famiglia che ha fatto la storia del sindacato in Brianza e non solo. Papà Luigi (morto qualche anno fa) è stato uno storico delegato della Fim Cisl alle ‘Acciaierie Falck’ di Arcore. Anche lo zio Giuseppe, classe 1934, è stato un delegato della Fim Cisl alla Falck di Arcore e Milano. La sua azione sindacale fu così efficace che Pierre Carniti, allora segretario generale della Fim Cisl, lo volle nel consiglio generale nazionale della Fim (unico membro non operatore sindacale a tempo pieno). Giuseppe e Luigi sono rimasti nel sindacato anche dopo la pensione. Giuseppe, dopo aver lavorato per un breve periodo ancora in Fim, è diventato segretario generale della Fnp Cisl Brianza tra gli anni Novanta e Duemila”.

E’ entrato nel sindacato giovanissimo

Roberto Benaglia, 59 anni, da qualche anno vive a Bergamo, è entrato nel sindacato giovanissimo. Prima dell’elezione a leader Fim, è stato segretario nazionale della Fai Cisl, la categoria frutto della fusione delle federazioni dell’industria alimentare e dell’agricoltura, e in precedenza è stato coordinatore delle politiche contrattuali per la confederazione di Via Po. Ha maturato una lunga carriera prima nella categoria dell’industria alimentare, la Fat Cisl dove ha ricoperto il ruolo di segretario nazionale (dopo aver lavorato anche nell’allora sede di via Appiani a Monza) e, successivamente, come segretario generale della Fim Cisl Lombardia, per poi diventare segretario regionale della Cisl Lombardia guidata all’epoca da Gigi Petteni.

