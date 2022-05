Caponago

Un caponaghese è stato sanzionato dalla Polizia locale che gli ha anche riconsegnato il sacco d’immondizia.

Non solo si era «dimenticato» di iscriversi al registro per il pagamento della tassa rifiuti, ma aveva anche pensato (male) di abbandonare la propria immondizia per strada. Non aveva però fatto i conti con gli occhi elettronici sempre attivi sul territorio, che lo hanno incastrato e colto in flagrante proprio mentre era intento a lasciare alcuni sacchetti in via Casati a Caponago.

Scarica i rifiuti in strada, beccato dalle telecamere

L’operazione è stata condotta come sempre dagli agenti della Polizia locale, a cui nei giorni precedenti era arrivata la segnalazione. Visionate le immagini delle telecamere di sicurezza, per i vigili urbani è stato un attimo rintracciare l’autore del gesto: convocato in comando, il caponaghese è stato messo di fronte alle proprie responsabilità. Da ulteriori accertamenti è emerso anche che l’uomo non risultava nemmeno iscritto al registro della Tari. Oltre alla regolare sanzione amministrativa, al responsabile è stato anche riconsegnato il sacco contenente l’immondizia abbandonata lungo la via. E, ovviamente, è stato obbligato a iscriversi alla tassa rifiuti.

L’ennesimo intervento della Locale, coadiuvata da un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, mostra una volta di più l’impegno delle istituzioni nella lotta al degrado ambientale. A dimostrarlo è anche la campagna avviata proprio nel corso dell’ultima settimana circa il corretto smaltimento dei rifiuti.

«La raccolta differenziata ha una valenza sociale, economica ed ecologica prioritaria in una comunità cittadini, pari solamente alla sicurezza - sottolinea il comandante dei vigili, Gabriele Garberoglio - La nostra azione vuole rappresentare un valido deterrente contro chi, ancora oggi, non tratta il proprio paese con il dovuto rispetto. Caponago deve rappresentare per tutti i suoi cittadini un luogo ideale in cui vivere: motivo per cui tutti i comportamenti scorretti e anti sociali devono essere perseguiti».