Scatti da tutta Italia per il Premio Lissoni

L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, ha visto la partecipazione di 111 fotografi, che hanno proposto 437 foto

Comunicare il proprio sguardo sul mondo grazie alla fotografia: in Villa Brivio a Nova Milanese si è tenuta la premiazione dell’undicesima edizione del Concorso Fotografico Eliana Lissoni, organizzata dalla Libera Accademia di Pittura, con l’Amministrazione comunale e la Fondazione Rossi.

Le parole dell’Amministrazione

Il Concorso Fotografico Eliana Lissoni è un appuntamento importante per Nova Milanese:

“Questo concorso si riconferma ogni anno una iniziativa importante – ha dichiarato il vicesindaco Andrea Apostolo durante il pomeriggio – Tramite la fotografia le persone si soffermano in modo critico su quello che vedono”.

Il lavoro della giuria

La giuria, composta da Chiara Fossati, Stefano Masciovecchio ed Elena Galimberti, ha ricevuto 437 foto proposte da 111 concorrenti. Il primo compito è stato quello di selezionare 60 scatti, eseguiti da 40 autori, per comporre la mostra fotografica che rimarrà visitabile fino all’8 marzo. Il passo successivo è stato quello di individuare le fotografie più meritevoli, che si sono aggiudicate i premi sponsorizzati dalla Libera Accademia di Pittura e dall’Amministrazione.

Proposte 437 foto

Nella selezione fotografi di ogni età, dai 25 ai 79 anni. La provenienza geografica delle foto riproduce la grande varietà di origine dei concorrenti: in mostra 17 sono lombardi, gli altri dal resto d’Italia e dal Canton Ticino. Anche per l’edizione 2026, una buona risposta al bando: gli iscritti quest’anno sono stati 111 che hanno proposto complessivamente 437 foto, di cui 295 a colori e 142 in bianco e nero. A proporre i propri scatti persone di tutte le età da 17 a 84 anni, fotografi e fotoamatori residenti in quasi tutte le regioni italiane: 56 dalla Lombardia, 31 dalle altre regioni del Nord, 18 dal Centro e 5 dal Sud. Un concorrente dalla vicina Svizzera. In crescita la partecipazione al concorso in ambito locale: si sono fatti avanti 25 residenti nella provincia di Monza, tra cui 8 di Nova.

I premiati

Al terzo posto si è posizionata la fotografia dal titolo “Gabriel”, di Luigi Brivio. Al secondo posto, “Il bagno di Capodanno” di Paola Rizzi. Ad aggiudicarsi il primo premio di 500 euro, è stata infine “Storie nel vento” di Simone Cristiani.

“Per noi è stato anche complesso riuscire a scegliere solo alcune foto tra tutti i bellissimi scatti che ci sono arrivati – ha affermato Galimberti, tra i membri della giuria – La parte migliore dell’iniziativa è che ogni fotografia ci ha insegnato qualcosa di diverso, un nuovo sguardo da usare sul mondo”.

La mostra

Nelle sale di Villa Brivio, fino all’8 marzo, la mostra delle foto selezionate: 60 stampe in formato 30×40 cm (34 a colori e 26 in bianco/nero), realizzate da 12 autrici e 28 autori. Oltre a quelle di premiati e segnalati, sono mostra foto di: Guglielmo Antuono, Marco Bartolini, Alina Bertolone, Alessia Bonanno, Gessica Bondi, Gianni Boradori, Carlo Brambilla, Giada Catanoso, Roberto Cella, Annalisa Cenderelli, Eleonora Cerati, Elisa Cherchi, Lorenzo Ciraolo, Antonino Cuccia, Margherita Del Piero, Nicola Esposito, Lucia Laura Esposto, Massimiliano Ferrari, Michele Fini, Tullio Forgione, Mauro Fumagalli, Antonio La Bruna, Domenico Lauriola, Antonello Marcello, Mirko Menghini, Massimo Messa,

Gino Montecampi, Filippo Morro Morotti, Andrea Muscatello, Luciana Petti, Tommaso Poli, Domenico Scoca, Maurizio Tentorio, Mauro Zorer.

A Villa Vertua l’esposizione “Intimi ritratti”

L’esposizione del concorso è affiancata dalla mostra collaterale di questa edizione: il progetto fotografico “Intimi ritratti” di Dino Ignani, proposto nella cornice di Villa Vertua. Nella vicina sede della Civica raccolta artistica, sempre all’interno del parco nel centro di Nova, si possono ammirare gli scatti in bianco e nero del fotografo romano, impegnato da oltre quarant’anni nel ritrarre poeti. Questa mostra è visitabile fino all’1 marzo.