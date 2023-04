Schianto in moto, grave una 26enne

Violento schianto sabato pomeriggio (1 aprile) in via Milano a Desio. Intorno alle 14.36 si è verificato uno scontro tra auto e moto all’incrocio con via Vallette dove è rimasta ferita gravemente una 26enne di Seveso.

Grave una 26enne

Attivati i soccorsi al servizio di emergenza e urgenza sul posto si sono portati l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano, oltre all’automedica e ai Vigili del Fuoco. Per i rilievi sono stati chiamati a operare gli agenti della Polizia locale, che sono ancora al lavoro per ricostruire esattamente la dinamica e accertare le responsabilità.

La corsa in ospedale

Lo scontro si è subito rivelato particolarmente grave. La giovane, a quanto risulta, viaggiava in sella a un motociclo, in direzione di Nova Milanese, mentre l’auto da via Vallette si stava immettendo su via Milano. La sevesina è stata soccorsa dai sanitari che sono intervenuti sull’incidente ed è poi stata intubata. Rosso il codice con cui è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata in prognosi riservata, in gravi condizioni.